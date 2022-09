Sajak-sajak Fuad Saifudin

Ilustrasi: Toni Demuro

Ruang Khawatir

Pigura-pigura terpajang di dinding

burung-burung berkicau di sangkar

dan beberapa ritual para kuli

terjebak macet dalam puisiku

Kabar di televisi tentang menteri

yang mengebiri nasib dan rezeki

o, begitu menakutkankah zaman

hingga sibuk memenggal-menggal

Upah pemuda-pemuda dipotong

ditekan dan dibuang jiwanya

hanya demi satu bayang,

bayang-bayang buto ijo

Puisi-puisi menjadi hambar

menjelma kecengengan dan kesedihan

aku menginginkan sebuah logika

menyudutkan yang tak logis

Jalan-jalan berlumur pasir

pembangunan menjamur

orang-orang tertawa, orang-orang menangis

orang-orang eksis, orang-orang mengemis

Sementara aku menjilat nasib sendiri

merangkak lembut ke permukaan

menghitung sepi, rindu, marah

habis!

Kau kira ini hanya main-main

seperti yang kau lakukan di balik mejamu?

Kami kekurangan makanan di dapur,

namun bukan ketuhanan

ya kurang sekali, dua kali, tiga kali

kali-kalikan saja semua sampai terbagi rata

musnah!

Rasa perlahan punah dan hampir tewas

“Jangan! Keadilan janganlah ngambek lantas mati.”

Tanggung jawab teramat besar, namun

kehadiran kita sangat diperlukan rakyat kecil

keringat melelah dalam segala penghabisan

“Tenang, tarik nafas dalam-dalam

dan hembuskan pelan-pelan.”

Kalau kau senyap, kita khawatir bisa ikut lenyap

lihat, apa yang kau perjuangkan belum berhasil

namun apa hebatnya keberhasilan

jika yang berjuang dengan tersaruk-saruk,

pada akhirnya tumbang, menyerah tak menang

Keberhasilan hanya bisa diraih kalau kau sadar;

masih hidup, masih berguna, minimal bernyawa

ya, bernyawa dan berguna sekaligus bernama.

2022



Donor Puisi

Jam berdetak, udara ngantuk, lampu mati

di sini, aku mendonorkan golongan puisi

waktu berkelit, bumi ngorok, gelap hidup

ada yang datang meminta donor puisi

golongan puisinya adalah bebas,

yang paling mudah dicari

Golongan-golongan melolong

dan disuntik berguling-guling;

antara was-was mati dan tusukan jarum

mana yang lebih kau takutkan?

“Tentu saja Tuhan, bila saja boleh kuminta!”

Baik, kau takut Tuhan, tetapi perilaku dan hatimu

menunjukkan kau penakut pada jarum

itu tidak relevan,

tidak sinkron!

“Kau menilai sepihak,

itu tidak bijaksana tuan!

Apakah kau terpelajar dan terdidik?”

Tidak, aku menilai dua sisi berbeda;

tindakan dan hati.

“Hati-hati kalau bicara!”

Menit membual, air berkhianat, bulan berkedip

proses pendonoran selesai

kau, aku, kini

tiada kita!

2022



Kumbang dan Kelam

Kumbang dan kelam berkembang

berkelana, menyelam, bersenam,

menyulam, terbenam, melambung

lagi dan lagi maut, aku bosan

demi bosan, terbenam-benam

tolong, putarkan tembang kenangan

atau bawakan tambang kekayaan

aku hampir tumbang berkembang-kembang

Kumbang dan kelam bergumam:

ini hari tak ada lagikah manusia?

Sungguh, sungguh tak ada lagi logika

teolog ditohok, arkeolog hampir kapok,

sosiolog diolok-olok. Psikolog?

Kebanjiran job

tak ada lagi madilog

tak ada lagi manusia,

tak ada lagi khalifah pemimpin kita

tinggal mereka, badan-badan

yang dibentuk mimpi, buruk!

2022



Us dan Ah

Bertumbuh tulus

pembangunan mulus

rencana dan rancangan halus

akal-akal bulus

moral dan budi baik hangus

sistem-sistem minus

tubuh-tubuh kurus

suara-suara ketus

kebenaran mampus

harapan-harapan pupus

tinggal kaktus

us, us, us... usai sudah pembangunan

harus berjalan terus meski kerusakan terjadi terus-menerus

Cuaca gerah

ide-ide cerah

bumi terbelah

langit terpecah

proletar mengalah

kebenaran kalah

keadilan patah

mayat-mayat resah

penguasa mendesah

mimpi basah!

Hukum-hukum tidak sah

angin-angin pasrah

gedung-gedung megah

Rumah-rumah...

ah, rumah kami tak ada

jangan disebut-sebut ya!

Rumah hanya bagi mereka

yang mencari aman sentosa

tak ada rumah bagi kami

sebab ancaman datang kini,

kami digusur; tak ada kasur

istri kami sudah nyenyak,

mendengkur bersama makmur.

2022



Biarkan Aku Mengenangmu

Biarkan aku mengenangmu, kekasihku!

Mengingat segala hal yang kukenang

dan yang mungkin tak kau kenang lagi

biar malam datang, aku sudah tenang

Kenangan...

Udara masuk, bertumpuk dalam badan

jagat digulung, berguling dalam gelimangan dosa

pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran luar, pikiran dalam

diperkirakan terparkir bertumpu kepadamu

hening menusuk, dingin merasuk, jiwa khusyuk

sukmaku terbujuk, bangkit menyebut-Mu

Biarkan aku mengenangmu, kekasihku!

Mengenang kesendirian, kesepian, kepayahan, kebodohan

mengingat kembali kisah yang kau bisikkan

paras kasih yang kau wujudkan

bagai kening yang minim kusujudkan

Kenangan...

Kata tua, kalimat purba, riwayat mistis

hal baru, waktu kini, kejadian sekarang

Kelahiran tak kan ada jika kematian tak menyapamu.

Abadi keberadaanmu oleh karena sebuah ciuman

aku mengingatmu ini malam.

2022



Berbagai Luka

Jari tengahku terkelupas

terjepit dua tabung gas

sakitnya beranak dari kepala sampai ke perut

bagiku lukaku, bagimu lukamu

mari berbagi luka untuk kita

luka besar, luka sedang,

luka kecil, luka luar, luka dalam

luka parah, luka berat, luka ringan

kita sama pernah terluka!

Mereka-mereka meremehkan

mereka-mereka mengucilkan

akan segera menjadi luka

luka bagimu adalah obat

luka bagiku adalah nikmat

luka bagi mereka, celaka!

Lalu sembuhkah atau malah

tambah terbuka?

2022



Benih

Benihku mengabarkan;

kemarin, satu tewas

selalu mengikuti nasib

tertabrak otak waras

Benihku punggung kehidupan

menyebarkan berjuta-juta sel

keluar, masuk menghuni rumah

menempati huma kenikmatan

Benih-benihku merupakan

anak zaman, sehat dan gemuk

kurawat setiap hari dengan cinta

dan kuhidupi ia seminggu sekali

: seminggu yang selalu kusesali

Benihku menginginkanmu

yang sudah mekar kembali

benihku merindukanmu

yang sudah dibajak dua kali.

2022



Perempuanku

Puaskah kau menghuni

cinta yang ia lamar kemarin?

Orang-orang berkerumun

bahagia mendengar kau

ditelanjangi orang yang kupercayai

Orang-orang menangis

haru menyaksikan segala

kegilaan yang kusanjungi

puasa yang melelahkan

dan momen-momen yang

tak bisa kulupakan begitu saja

terluapkan oleh sepasang

alat yang sesak kubayangkan

Udara siang tajam

memelototi kegigigihanku

“Kau harus berhenti!

Takdir tak dapat digeser lagi.”

Kegagahan dan kepatutan

yang kupakaikan kini meledak-ledak

diledek si janggut yang licik

Duh! Perempuanku di mana lagi

mengenang kembali parasmu

rasanya tak bisa kugapai kembali

Puaskah kau menghuni

cinta yang ia lamar kemarin?

2022



Adu Domba

Senjata-senjata bersentuhan mengawini senapan

tembok-tembok ditembaki membawa tumbukan

matahari gelap! Bercampur darah-darah yang segar

siang seperti goblok yang mengayunkan golok

seperti dendam yang didandani sedemikian elok

motor-motor kampanye mempromosikan peran

jalan-jalan tak ada lagi keamanan

penuh pukulan

penuh tembakan

penuh ancaman

penuh ketakutan

penuh teriakan

penuh kesesatan

Pemuda-pemuda bangsa diracuni semacam halusinasi

fesyen, gadget, kepopuleran, harta, tahta, narkoba, wanita

orang tua dan tokoh masyarakat saling lomba menjadi anak kecil

hanya bermain-main dan suka-suka perutnya sendiri

saling lebur bikin status dan jokes receh

padahal duit dan janji-janjinya besar

golongan muda dan golongan tua diadu

dikorbankan pada altar kesalahpahaman yang dangkal perdebatan

Energi-energi meledak

menguap dari ubun-ubun

tujuh warna yang dicampur

bagai aura yang dibentuk dalam emosi

secangkir susu yang disusutkan dingin

terbenam dalam mulut

mengeluarkan dendam dan rasa marah

menjadi beberapa perdebatan kolosal

kata-kata kembali bersua

disunat ujungnya dari sakit

dikupas sedikit oleh laser

menjadi pelindung yang aman dan nyaman

bagi kemerdekaan yang kau dambakan.

2022

Fuad Saifudin, sedang menekuni dunia tulis-menulis, lahir di Temanggung, Jawa Tengah, 10 Februari 2001. Menamatkan pendidikan MA Muallimin Parakan, Temanggung. Kini, bekerja sebagai buruh di kota kelahirannya. (SK-1)