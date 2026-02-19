10 Hal yang Membatalkan Puasa, ini Mitos dan Faktanya

Headline
MENJALANKAN ibadah puasa Ramadhan memerlukan pemahaman yang benar mengenai syarat dan rukunnya. Seringkali, umat Muslim merasa ragu terhadap aktivitas sehari-hari karena adanya simpang siur informasi mengenai apa yang membatalkan puasa.
Artikel ini akan merangkum 10 hal utama yang membatalkan puasa sesuai syariat Islam serta meluruskan mitos yang berkembang.
Berdasarkan tinjauan fikih, berikut adalah sepuluh perkara yang secara resmi membatalkan ibadah puasa seseorang:
Mitos: Menelan ludah membatalkan puasa.
Fakta: Tidak batal selama ludah tersebut murni (tidak tercampur sesuatu) dan masih berada di dalam area mulut.
Mitos: Menangis membatalkan puasa.
Fakta: Menangis adalah reaksi emosional dan tidak ada kaitannya dengan saluran pencernaan, sehingga tidak membatalkan puasa.
Mitos: Sikat gigi membatalkan puasa.
Fakta: Sikat gigi diperbolehkan, namun makruh jika dilakukan setelah waktu Dzuhur karena aroma mulut orang berpuasa disukai Allah.
Dasar hukum mengenai kewajiban menahan diri dari makan dan minum terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187:
وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ
Latin: Wa kulū wasyrabū ḥattā yatabayyana lakumul-khaiṭul-abyaḍu minal-khaiṭil-aswadi minal-fajr.
Artinya: "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar."
Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan antara muntah yang disengaja dan tidak dalam hadis berikut:
مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
Latin: Man dzara'ahu qay'un wa huwa sha'imun falaysa 'alayhi qadha'un, wa ini-staqa'a falyaqdhi.
Artinya: "Barangsiapa yang terpaksa muntah, maka tidak ada qadha baginya. Namun barangsiapa yang sengaja muntah, maka hendaknya ia meng-qadha (puasanya)." (HR. Abu Daud).
Memahami hal-hal yang pembatal puasa Ramadhan membantu kita menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan yakin. Hindari perkara yang sudah jelas dilarang, dan jangan mudah terpengaruh oleh mitos yang tidak memiliki dasar hukum kuat dalam fikih Islam. (Z-4)
Apakah menelan dahak, merokok, atau memakai obat tetes mata membatalkan puasa? Simak penjelasan lengkap ulama Al-Azhar Syekh ‘Athiyyah Shaqr di sini.
Seorang Muslim harus menghindari hal-hal yang dapat membatalkannya. Berikut adalah delapan hal yang bisa membatalkan puasa yang perlu diketahui
Puasa adalah ibadah yang mengharuskan umat Muslim menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
