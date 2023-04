Santri Tampilkan Selawat Nabi dan Rebana di Rusia

BEBERAPA santri Indonesia menampilkan lantunan Selawat Nabi dan rebana dalam acara Tenda Ramadan Malam Budaya Indonesia, yang merupakan kegiatan berbuka puasa bersama dengan masyarakat muslim di kota Moskow. Kegiatan ini diselenggarakan di Masjid Momorial Moskow, (10/4) yang bertepatan dengan malam 20 Ramadan 1444 H.

Santri Indonesia yang tergabung dalam Grup Shalawat El-Santri Indonesia PCINU Federasi Rusia adalah mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Moskow dan mengambil jurusan, antara lain Aircraft Engineering, Oil and Gas Engineering, Managemen Engineering, Sociology Etnography, Human Resource Management. Dalam acara tersebut, mereka menampilkan selawat Sluku-sluku Bathok dan Shollallahu Rabbuna.

Masyarakat Muslim Rusia yang menyaksikan juga sangat terkesan dengan penampilan mereka. Salah satunya adalah Amina, panitia acara Tenda Ramadan. Menurutnya selawat yang ditampilkan sangat luar biasa, berbeda dari tampilan dari negara-negara yang selama ini tampil dalam acara Tenda Ramadan.

Hadir dalam acara tersebut Duta Besar RI Moskow Jose Tavares, dan juga Ketua Dewan Spiritual Muslim Moskow, Mufti Moskow, Imam Besar Masjid Katedral Moskow, Ildar Alyautdinov. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh masyarkat Muslim dari berbagai etnis Muslim yang ada di Rusia, seperti Tatarskan, Baskhkirkostan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgistan, Turkmenestan, Azarbaijan dan juga perwakilan beberapa negara. Acara ini juga dihadiri oleh WNI baik diaspora dan pelajar yang sedang berkuliah di Moskow.

Dalam sambutannya, Duta Besar RI Moskow Jose Tavares menyampaikan bahwa dalam dekade terakhir ini, Indonesia dan Rusia aktif membangun dialog keagamaan Islam. Beberapa kegiatan dialog keagamaan Islam yang dilakukan antara lain pameran foto kehidupan dan kebudayaan Islam Rusia yang dilaksanakan di TMII Jakarta tahun 2019, dan partisipasi pameran UMKM Indonesia dalam kegiatan Pemeran Internasional Kazan Summit setiap tahunnya.

Selain itu juga foto pengiriman delegasi Indonesia dalam Musabaqoh Hifdzil Qur’an yang dilaksanakan di Kazan tahun 2022, serta partisipasi perwakilan ulama Indonesia dalam XVIII INTERNATIONAL MUSLIM FORUM yang diselengarakan oleh Religious Board of Muslims of the Russian Federation pada tahun 2022.

Tenda Ramadan sendiri adalah agenda tahunan, acara berbuka puasa bersama yang diadakan oleh Masjid Memorial Moskow dibawah Religous Board of Moslems of Russian Federation. Setiap hari selama bulan Ramadan, Tenda Ramadan mengundang setiap komunitas Muslim yang ada di Rusia, dan mengenalkan budaya dan tradisi masing-masing.

Tahun ini, adalah kali pertama komunitas Muslim Indonesia yang disampaikan melalui KBRI Moskow. Acara dimulai dengan memutarkan video tentang sejarah kerja sama Indonesia dan Rusia, kunjungan Presiden pertama Soekarno ke Uni Soviet dan kunjungan Nikita Khrushchev ke Indonesia. Selain penampilan dari Grup Shalawat El-Santri, KBRI moskow selaku perwakilan dari komunitas muslim Indonesia juga menyuguhkan lantunan lantunan lagu oleh Diplomat Indonesia, Endang Septiani Sari, serta pembacaan Ayat Al-Quran oleh anak-anak Indonesia.

Acara juga dimeriahkan dengan adanya kuis cerdas cermat tentang Indonesia yang dimenangkan oleh sepuluh peserta yang mendapatkan suvenir khas Indonesia.

Selain penampilan yang menarik, terdapat keunikan lain yang disuguhkan pada malam tersebut. Azan Magrib yang dilantunkan oleh Muhamad Reza Syah Pahlefi menggunakan langgam jawa yang merupakan hal baru di Rusia. Reza yang merupakan bagian dari grup selawat El-Santri mengatakan bahwa ia merasa bersyukur bisa memperkenalkan seni Islam Nusantara di Rusia. “Saya mewakili tim juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Duta Besar LBBP Untuk Federasi Rusia dan Belarusia Bapak Jose Antonio Tavares yang sudah mendukung selama ini”, ungkap mahasiswa yang sedang kuliah di Moscow Aviation Institute tersebut. (H-2)