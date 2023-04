Eiger Radio Dalam Sebar Takjil untuk Para Ojek Online dan Warga Sekitar

KEHADIRAN Ramadan 1444 H/2023 memiliki semangat berbeda. Pasalnya pandemi Covid-19 telah berubah menjadi endemi. Semua kesempatan untuk berbuah baik pun kembali terbuka luas.

Berbagi di bulan Ramadan kali ini kembali dilakukan oleh Eiger Adventure (Eiger), brand lokal asli Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1989 dan menyediakan perlengkapan luar ruang untuk menjelajahi keindahan Indonesia.

Pembagian 170 boks nasi lengkap dengan menu buka puasanya dibagikan secara gratis oleh tim Eiger Adventure Store kepada masyarakat sekitar yang dilaksanakan di depan toko Eiger. Boks-boks menu buka puasa itu dibagikan kepada kalangan ojol, pejalan kaki, pedagang. dan warga sekitar.

Eiger Peduli Terhadap Sesama

Fanny Anggraini selaku Marcom Eiger Store Radio Dalam, Jakarta, mengatakan, program berbagi berkah ini dilakukan setiap momen Ramadan.

"Sebetulnya dalam berbagi ini Eiger tidak saja di bulan Ramadan dalam setiap bulan dilakukan baik itu dalam membantu kegiatan gempa, bencana alam lainnya kita dari Eiger selalu terlibat,” ucap Fanny, Senin (10/4).

Tawarkan Promo dan Diskon

"Selain kegiatan bagi-bagi makanan berbuka puasa kita juga memberikan promo-promo menarik bagi masyarakat yang akan berlebaran seperti belanja Rp 500 ribu akan mendapatkan diskon sebesar 20%, baik dia pelanggan baru maupun pelanggan lama,” terang Fanny.

Selain potongan harga 20%, Eiger juga memberikan pembelian satu dapat satu dengan item-item tertentu yang tentunya semuanya dalam menyambut Lebaran.

"Agar masyakat yang akan berlebaran dapat menikmati barang-barang berkualitas dengan harga murah dari eiger,” ungkap Fanny.

Untuk kegiatan-kegiatan promo ini akan berubah setiap harinya tergantung dari kebutuhan dari masyarakat, semakin dekat lebaran maka promo-promo akan semakin besar potongan harga yang diberikan Eiger.

Agenda Rutin Ramadan Diadakan oleg 217 Toko

Berbagi kebaikan ini merupakan agenda rutin Eiger yang dijalankan setiap Ramadan di berbagai toko Eiger di lebih dari 217 toko di 27 provinsi di seluruh Indonesia.

"Dan diharapkan pada tahun depan Eiger akan lebih banyak lagi memberikan makanan untuk berbuka kepada masyarakat dan begitu juga dengan promo-promo yang menarik agar masyarakat dapat berlebaran dengan produk yang berkualitas,” kata Fanny.

Berbagi kebaikan dimulai Eiger di hari-hari pertama Ramadan, dengan membagikan paket takjil.

Pembagian takjil merupakan wujud kepedulian Eiger kepada saudara muslimin yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1444 H.

Dengan mengusung tema "Asiknya Berbagi", Eiger membagikan takjil kepada pejalan kaki, pengendara motor dan mobil yang berhenti atau melintas di depan toko Eiger.

Mulai Jumat (24/3), pembagian takjil serentak di Jabodetabek, Eiger membagikan paket takjil di Toko Flagship Eiger Radio Dalam, Eiger Buaran, Eiger Kalimalang, Eiger Depok, dan Eiger Kelapa Gading.

Selain itu, Eiger juga memberikan promo Buy One Get One beli atau satu dapat satu, yang berlaku mulai 4 April hingga Lebaran nanti. Diskon ini berlaku bagi semua produk Eiger, kecuali tas dan jam tangan Eiger. (RO/S-4)