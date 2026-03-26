Profil Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah: Jenderal Bintang Dua Termuda TNI 2026

Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah (tengah) didampingi Komandan Pusat Polisi Militer Mayjen TNI Yusri Nuryanto (kiri) dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Laksamana Muda TNI Farid Ma`ruf (kanan) menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Mabes TN(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nz)

LAHIR di Gresik, Jawa Timur, pada 28 Agustus 1977, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998. Ia berasal dari kecabangan Infanteri dan menghabiskan sebagian besar masa dinasnya di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Pada awal tahun 2024, namanya sempat viral karena memecahkan rekor sebagai jenderal bintang satu (Brigjen) termuda di usia 46 tahun 4 bulan. Kecepatan kariernya berlanjut hingga pada akhir 2025, ia ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI menggantikan Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

Riwayat Karier Mayjen Aulia Dwi Nasrullah Dansatgas Indo FPC XXVI F2 Kongo (2013-2014)

Danyon II Grup 1 Kopassus (2014-2015)

Dandim 0623/Cilegon (2016-2017)

Komandan Grup 2 Kopassus (2018-2020)

Aslog Kasdam XVIII/Kasuari (2020-2022)

Danmenchandra Akademi TNI (2023)

Asops Kaskogabwilhan III (2023-2025)

Kapuspen TNI (Desember 2025 - Sekarang)

Jenderal Bintang Dua Termuda di Tahun 2026

Kenaikan pangkat Mayjen Aulia Dwi Nasrullah dari Brigjen ke Mayjen ditetapkan dalam upacara resmi pada Senin, 16 Maret 2026. Dengan usia yang belum genap 49 tahun saat menyandang pangkat bintang dua, Aulia melampaui rata-rata usia perwira tinggi di generasinya.

Daftar Prestasi dan Penugasan

Kategori Keterangan Pendidikan Akmil 1998 (Infanteri) Spesialisasi Pasukan Khusus (Kopassus) Rekor Jenderal Bintang 1 & 2 Termuda di Angkatannya Penugasan Luar Negeri Misi Perdamaian PBB di Kongo

