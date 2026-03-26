Profil Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah: Jenderal Bintang Dua Termuda TNI 2026

LAHIR di Gresik, Jawa Timur, pada 28 Agustus 1977, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1998. Ia berasal dari kecabangan Infanteri dan menghabiskan sebagian besar masa dinasnya di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Pada awal tahun 2024, namanya sempat viral karena memecahkan rekor sebagai jenderal bintang satu (Brigjen) termuda di usia 46 tahun 4 bulan. Kecepatan kariernya berlanjut hingga pada akhir 2025, ia ditunjuk oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI menggantikan Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.
Kenaikan pangkat Mayjen Aulia Dwi Nasrullah dari Brigjen ke Mayjen ditetapkan dalam upacara resmi pada Senin, 16 Maret 2026. Dengan usia yang belum genap 49 tahun saat menyandang pangkat bintang dua, Aulia melampaui rata-rata usia perwira tinggi di generasinya.
|Kategori
|Keterangan
|Pendidikan
|Akmil 1998 (Infanteri)
|Spesialisasi
|Pasukan Khusus (Kopassus)
|Rekor
|Jenderal Bintang 1 & 2 Termuda di Angkatannya
|Penugasan Luar Negeri
|Misi Perdamaian PBB di Kongo
