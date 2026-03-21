Usai Terima Jokowi dan SBY, Presiden Prabowo Lanjutkan Halalbihalal dengan Menteri dan Pejabat

Rombongan menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi, pejabat-pejabat negara, dan tamu lainnya mengantre untuk halalbihalal dengan Presiden Prabowo Subianto saat acara gelar griya (open house) di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).(BPMI Sekretariat Presiden.)

PRESIDEN Prabowo Subianto melakukan halalbihalal dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono beserta keluarga dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo beserta keluarga. Acara di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (21/3/2026) itu kemudian dilanjutkan dengan menerima pejabat negara.

Jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, dan pejabat lainnya ikut serta dalam acara halalbihalal dengan Presiden Prabowo Subianto saat gelar griya (open house) yang juga beramah-tamah dengan masyarakat sejak siang hari.

Dari rombongan tersebut, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta istri, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana beserta suaminya, pengusaha Wisnu Wardhana, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka beserta keluarga.

Selain itu, hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani beserta istri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, CIO Danantara Pandu Sjahrir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengenakan baju kurung Melayu lengkap dengan kain songket.

Dalam acara halalbihalal itu, turut hadir Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beserta istri dan anak-anak.

Di belakang Purbaya, tampak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf.

Agenda rutin

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan jumlah masyarakat yang menghadiri halalbihalal dengan Presiden mencapai 4.000 sampai 5.000 orang. Gelar griya di Istana Kepresidenan RI saat Hari Raya Idul Fitri merupakan agenda rutin setiap tahun selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

“Kami berikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin hadir sukarela, dipersilakan. Sepanjang masih memungkinkan, kami persilakan untuk masuk dalam lingkungan Istana Merdeka,” kata Prasetyo.

Warga memasuki Istana melalui pintu belakang dan berjalan menuju area halaman tengah Istana Kepresidenan. Aneka panganan khas Lebaran, seperti ketupat, opor, empal gentong, dan bakso, disediakan untuk masyarakat yang hadir. Acara halalbihalal dan gelar griya di Istana ditutup sekitar pukul 18.00 WIB. (Ant/I-1)