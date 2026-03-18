Mengenal Denma Mabes TNI: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Terbaru

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) di Cilangkap merupakan pusat syaraf pertahanan negara. Di balik kemegahan dan kerahasiaan operasionalnya, terdapat satu satuan yang memastikan seluruh roda organisasi berjalan mulus: Detasemen Markas (Denma) Mabes TNI.
Sebagai unsur pelayanan yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI, Denma memegang tanggung jawab yang sangat luas, mulai dari urusan protokoler hingga pengamanan instalasi vital.
Berdasarkan regulasi terbaru, tugas pokok Denma Mabes TNI adalah menyelenggarakan pelayanan, urusan dalam, dan pengamanan di lingkungan internal Markas Besar TNI. Secara garis besar, tugas tersebut mencakup:
Denma bertanggung jawab memantau kedisiplinan prajurit dan PNS di lingkungan Mabes TNI. Ini mencakup pelaksanaan apel, pengawasan seragam (gamad), hingga kepatuhan terhadap hukum militer di area markas.
Menjaga keamanan seluruh pejabat teras TNI, tamu negara, serta aset materiil yang ada di kompleks Cilangkap. Hal ini melibatkan patroli rutin dan penjagaan ketat di gerbang-gerbang utama.
Setiap upacara resmi yang dipimpin oleh Panglima TNI atau penyambutan tamu militer mancanegara dikelola oleh bagian protokol Denma. Mereka memastikan setiap detail upacara berjalan sesuai standar militer yang ketat.
Melalui unit-unit teknisnya, Denma mengurus pemeliharaan bangunan, kendaraan dinas, hingga penyediaan logistik harian untuk mendukung operasional perkantoran di Mabes TNI.
Seluruh pemeliharaan fasilitas dan pengadaan logistik di bawah Denma Mabes TNI dikelola secara transparan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan menggunakan rupiah.
Denma Mabes TNI dipimpin oleh seorang Komandan (Dandenma) berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau Jenderal Bintang Satu. Berdasarkan data terbaru tahun 2026, kepemimpinan saat ini dipegang oleh Brigjen TNI Hamonangan Lumban Toruan.
Dalam menjalankan tugasnya, Dandenma dikoordinasikan oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI. Beberapa sub-satuan penting di bawah Denma meliputi:
|Sub-Satuan
|Fungsi Utama
|Satpam Denma
|Keamanan fisik instalasi dan personel VIP.
|Satharpal
|Pemeliharaan kendaraan dinas dan peralatan teknis.
|Satpro
|Pengaturan protokoler dan liaison officer (LO).
|Satsik
|Musik militer untuk upacara resmi.
Denma Mabes TNI adalah elemen vital yang memastikan stabilitas internal dan kelancaran birokrasi di pusat komando tertinggi militer Indonesia. Dengan fungsi yang mencakup keamanan hingga protokoler, Denma menjadi penopang utama bagi efektivitas kinerja Panglima TNI dan jajaran staf umum lainnya di era modern.
