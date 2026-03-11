Safari Ramadan ke Ponpes Minggir, Kaesang Dijamu Sate Klatak

Salah satu agenda PSI untuk bersilaturahmi dengan para kyai, ulama, dan tokoh agama.(Dok. Istimewa)

KETUA Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melakukan safari Ramadan dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Minggir, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (10/3).

Tiba saat berbuka puasa, Kaesang didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali langsung menjalankan salat Magrib berjamaah. Setelah itu, pimpinan pondok pesantren, KH Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, menawarkan kuliner khas Yogyakarta, yakni sate klatak.

"Itu sate klatak yang tidak pakai bumbu, enak itu sate klatak," ungkap Gus Muwafiq.

Kaesang mengaku, sate yang dimasak menggunakan jeruji roda motor ini memang nikmat.

"Makanan Yogja ga ada yang ga enak," ucap Kaesang.

Sementara itu, Ahmad Ali menyatakan, kalau ke Yogyakarta, tidak afdol jika tidak mencicipi sate klatak.

"Ya itu tradisi, kalau tidak makan sate klatak saat datang ke sini, itu berarti kunjungannya belum lengkap," imbuhnya.

Ahmad Ali menambahkan, kunjungan ini merupakan salah satu agenda PSI untuk bersilaturahmi dengan para kyai, ulama, dan tokoh agama.

"Kunjungan kita hari ini ke Jogja ini merupakan rangkaian silaturahmi ke pondok dalam rangka Safari Ramadan, bertemu dan meminta nasehat para kyai,” tandasnya.

Ponpes Minggir dikenal menekankan pembinaan akhlak, pendalaman ilmu agama, dan pembiasaan hidup sederhana sesuai tradisi pesantren salaf. (I-1)