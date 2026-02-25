Sapaan Radio Jet Tempur di Langit Amman

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Istimewa)

KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto ke Yordania, Selasa (24/2) malam, diwarnai simbol diplomasi yang tak biasa. Pesawat yang membawanya memasuki wilayah udara Amman dengan pengawalan dua jet tempur F-16 Angkatan Udara Yordania, sebuah gestur yang menegaskan eratnya relasi kedua negara.

Dua F-16 terbang di sisi kanan dan kiri pesawat kepresidenan dalam formasi presisi hingga mendekati pendaratan di Bandar Udara Militer Marka. Namun momen paling mencuri perhatian justru terjadi di udara, saat salah satu pilot menyampaikan sapaan resmi melalui radio kokpit.

"Yang Mulia Bapak Presiden, assalamualaikum warahmatullah. Ini dengan Lion One berbicara. Yang Mulia, atas nama Yang Mulia Raja Abdullah II dan rakyat Yordania, kami merasa terhormat menyambut Anda di wilayah udara Yordania. Merupakan suatu kehormatan besar untuk mengawal penerbangan Anda petang ini. Kami berharap Anda menikmati kunjungan Anda dan mendarat dengan selamat. Ramadan Mubarak Pak," ucap pilot tersebut, dilansir dari siaran pers, Rabu (25/2)

Sapaan itu menyebut langsung nama Abdullah II dan rakyat Yordania, memperlihatkan pengawalan tersebut bukan sekadar prosedur keamanan penerbangan kenegaraan. Prabowo merespons dari dalam pesawat. Dengan menyebut kode penerbangannya, ia memperkenalkan diri dan menyampaikan apresiasi.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lion Flight, Indonesia One. Ini Presiden Prabowo Subianto dari Indonesia," ujar Kepala Negara memperkenalkan diri.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda dan penerbangan Anda atas kesediaan menerima dan mengawal saya. Dan mohon sampaikan kepada komandan Anda dan Yang Mulia Raja betapa senangnya saya bisa kembali ke Amman, Yordania. Terima kasih banyak, Lion Flight. Ini Indonesia One. Sekali lagi, Ramadan Mubarak. Semoga Anda semua diberkahi di bulan suci ini. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh," ucap Prabowo.

Tak lama setelah komunikasi itu berakhir, pesawat mendarat di Marka, menandai dimulainya agenda kerja Prabowo di Amman. Lawatan ini menjadi kunjungan keduanya ke Yordania, setelah sebelumnya pada 13 April 2025 ia juga mendapat pengawalan serupa.

Hubungan Indonesia-Yordania selama ini terjalin dalam kerja sama pendidikan, keagamaan, serta isu-isu kawasan Timur Tengah, termasuk dukungan terhadap Palestina. (Mir/I-1)