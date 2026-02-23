Ribuan Pelintas Padati Pos Lintas Batas Negara Entikong selama Libur Panjang Imlek 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

POS Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang dikelola Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) mencatat lonjakan signifikan aktivitas lintas batas masyarakat selama periode libur panjang Hari Raya Imlek 2026. Sejak Jumat, 13 Februari hingga Minggu, 15 Februari 2026, total 6.586 orang tercatat melintas melalui PLBN Entikong.

Kepala PLBN Entikong, Teguh Priyadi menyampaikan bahwa lonjakan mulai terlihat sejak Jumat, terutama pada jalur kedatangan.

“Menjelang libur panjang seperti ini, PLBN Entikong selalu dipadati pelintas antarnegara. Apalagi libur Imlek kali ini cukup panjang dan bertepatan dengan akhir pekan. Hingga Senin pagi, aktivitas pelintasan masih terpantau ramai,” ujar Teguh, melalui keterangannya, Senin (23/2/2026).

Menurut Teguh, selama tiga hari berturut-turut arus kedatangan didominasi oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Puncak perlintasan terjadi pada Minggu, dengan jumlah pelintas mencapai 4.528 orang dalam satu hari.

Meski terjadi lonjakan, Teguh menegaskan bahwa pelayanan tetap berjalan aman dan lancar berkat sinergi petugas lintas instansi. Unsur CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security) terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran pelayanan serta keamanan kawasan perbatasan.

“Walaupun situasi ramai, petugas CIQS tetap bersinergi memberikan pelayanan terbaik agar seluruh proses berjalan tertib dan lancar,” jelasnya.

Selain kesiapsiagaan CIQS, pengelola PLBN Entikong juga menerapkan sistem piket selama hari libur. Hal ini dilakukan untuk menjaga standar layanan, kebersihan, dan keamanan di area inti.

“PLBN Entikong beroperasi setiap hari. Karena itu, kami memberlakukan piket bagi pengelola agar pengawasan kebersihan dan keamanan, khususnya di Gedung Inti, tetap optimal,” tambah Teguh.

Sebagai informasi, bahwa hingga Senin pagi (16/2/2026), arus pelintas batas di PLBN Entikong masih terpantau ramai namun tetap terkendali. (H-2)