Airlangga Jawab Kabar Sri Mulyani Mundur dari Kabinet

Ilustrasi: Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan(Dok.Antara)

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membantah kabar yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Setelah menghadiri rapat kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, Airlangga menegaskan kabar tersebut tidak benar.

"Tidak," katanya singkat seperti dikutip Antara, Minggu (31/8).

Airlangga menambahkan, Sri Mulyani turut hadir dalam agenda rapat kabinet yang berlangsung sekitar dua jam dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ibu (Sri Mulyani) ikut kita rapat," kata Airlangga.

Dia menjelaskan dalam rapat tersebut Sri Mulyani tidak memberikan pemaparan, karena seluruh agenda dipaparkan oleh Presiden Prabowo.

Isu pengunduran diri Sri Mulyani muncul tak lama setelah peristiwa penjarahan rumah pribadinya di Bintaro. Beberapa narasi yang beredar menyebutkan bahwa Sri Mulyani telah menemui Presiden Prabowo untuk menyampaikan pengunduran diri, sementara versi lain menyebut justru Presiden Prabowo yang memanggilnya ke Hambalang untuk meminta penjelasan.

Hingga saat ini, kabar tersebut belum dikonfirmasi baik oleh pihak Istana maupun Sri Mulyani. Isu ini muncul di tengah sorotan publik terhadap posisi dan langkah politik mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, yang semakin diperbincangkan pasca-penjarahan rumah pribadinya pada Minggu (31/8) dini hari. (P-4)