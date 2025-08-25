Gerindra Resmi Cabut Keanggotaan Immanuel Ebenezer

Partai Gerinda cabut keanggotaan Immanuel Ebenezer(MI/Usman Iskandar)

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengonfirmasi bahwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, memang tercatat sebagai anggota partai. Namun, ia menegaskan status keanggotaan tersebut telah resmi dicabut setelah Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Keanggotaannya sudah dihentikan, KTA-nya juga sudah ditarik,” ujar Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8).

Sugiono menjelaskan, Noel sempat maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 melalui Gerindra. Kendati demikian, langkah itu tidak otomatis menjadikannya kader penuh partai.

Menurut Sugiono, partai akan melakukan evaluasi menyeluruh atas status Noel, menyesuaikan dengan proses hukum yang kini menjeratnya.

“Tentu proses internal kami akan meninjau kembali keanggotaannya. Apalagi setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dan diberhentikan dari posisinya di kabinet, maka konsekuensi politik di partai juga tak bisa dihindari,” tegas Sugiono. (Z-10)