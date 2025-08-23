KSPSI Pastikan tidak Ikut Demo 25 Agustus, Aksi Bubarkan DPR

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
AJAKAN untuk mendatangi Gedung DPR dengan seruan bertajuk Aksi Bubarkan DPR ramai beredar di berbagai platform media sosial. Namun hingga kini, belum jelas siapa pihak atau kelompok yang bertanggung jawab atas aksi tersebut.
Situasi ini membuat sejumlah kelompok gerakan masyarakat sipil tampak kebingungan menyikapi rencana aksi tersebut. Tokoh pergerakan buruh, Jumhur Hidayat turut mempertanyakan kejelasan aksi yang dijadwalkan pada 25 Agustus itu.
“Karena tidak jelas siapa penanggung jawabnya dan apa isu yang diperjuangkan, saya melarang seluruh anggota dan keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk ikut dalam aksi 25 Agustus,” ujar Jumhur, dalam keterangannya, Sabtu (23/8).
Ia juga mengingatkan bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, aksi tersebut rawan menjadi anarkis dan berpotensi menciptakan kerusuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai panggung konflik politik elit.
“Ini sama saja mengorbankan rakyat demi kepentingan politik elit. Karena itu, KSPSI dan, saya harap, semua elemen gerakan masyarakat sipil terutama gerakan buruh sahabat tidak mengambil bagian dalam aksi tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jumhur menjelaskan bahwa sistem politik di Indonesia cenderung lebih mengutamakan kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, jika ada tuntutan perubahan kebijakan, sebaiknya diarahkan kepada pemerintah.
“Untuk saat ini, pemerintah khususnya Presiden Prabowo justru sedang berjuang keras menghadirkan keadilan dan memberantas korupsi,” tambahnya.
Ia menilai, sejumlah kebijakan mendasar yang sebelumnya dinilai prooligarki pada era sebelumnya kini mulai diubah secara bertahap demi kepentingan rakyat.“Memang, masih ada kelompok lama yang menentang. Tapi kita lihat saja perkembangannya dari waktu ke waktu sebelum mengambil langkah,” pungkas Jumhur. (Cah/P-3)
Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terbuka terhadap seluruh program K3 yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
Menteri perburuhan yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949
Ia pun membandingkan dengan upah buruh outsourcing atau tenaga kerja kontrak di Jakarta yang hanya menerima nominal minimum tertinggi Rp5,2 juta per bulan atau sekitar Rp170 ribu per hari.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Presiden Prabowo Subianto diharapkan berpihak pada pekerja dan buruh yang dituangkan dalam pidato Nota Keuangan Presiden RI pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Namun begitu sebelum memutuskan kebijakan harus dikaji betul untung ruginya untuk rakyat.
Konvensi ini dirancang sebagai jawaban atas maraknya praktik kerja paksa, eksploitasi, dan perdagangan manusia di sektor perikanan global.
Dasco bertemu dengan Ketua Majelis Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini dan anggota DPR RI Idrus Salim Al Jufri dalam suasana penuh keakraban.
Jumhur menyampaikan hikmah dari penerapan tarif imbal balik atau resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump sebesar 32% terhadap barang impor dari Indonesia.
Kalau perlu 100% buatan luar negeri tidak masalah sepanjang dari mesin itu bisa diserap banyak tenaga kerja, dan produksinya bisa dijual untuk mendapatkan keuntungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved