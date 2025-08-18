Headline
Prabowo Catat Sejarah, Pertama Kali Presiden Membacakan Teks Proklamasi saat HUT RI

Akmal Fauzi
18/8/2025 21:20
residen Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025).(BPMI Setpres/Kris)

UPACARA detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8) mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Presiden RI Prabowo Subianto membacakan langsung teks Proklamasi 17 Agustus sebagai inspektur upacara.

Pembacaan teks proklamasi dilakukan sesaat setelah sirene dan dentuman meriam hampa sebanyak 17 kali menggema di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dengan sikap tegap, Presiden Prabowo menyampaikan naskah Proklamasi yang sebelumnya dikirab bersama Sang Merah Putih dari cawan Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka.

Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa momen ini menjadi catatan khusus dalam sejarah peringatan kemerdekaan

"Kalau inspektur upacara memang biasa baca teks proklamasi, tapi ini baru pertama kali Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun ke-80 kemerdekaan," jelas Dasco usai upacara di Istana Merdeka, Minggu (17/8). 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga tampil mengenakan beskap adat Melayu berwarna kuning muda, menambah kekhidmatan suasana upacara pengibaran bendera Merah Putih.

Tradisi Pembacaan Teks Proklamasi

Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan merupakan bagian penting dalam setiap upacara 17 Agustus. Sejak awal reformasi, tradisi ini biasanya diisi oleh tokoh-tokoh dari lembaga tinggi negara secara bergantian.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftar pembaca teks Proklamasi Mulai tahun 2004:

  • 17 Agustus 2024: Ketua DPR Puan Maharani
  • 17 Agustus 2023: Ketua MPR Bambang Soesatyo
  • 17 Agustus 2022: Ketua DPD La Nyalla Mattalitti
  • 17 Agustus 2021: Ketua DPR Puan Maharani
  • 17 Agustus 2020: Ketua MPR Bambang Soesatyo
  • 17 Agustus 2019: Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO)
  • 17 Agustus 2018: Ketua DPR Bambang Soesatyo
  • 17 Agustus 2017: Ketua MPR Zulkifli Hasan
  • 17 Agustus 2016: Ketua DPD Irman Gusman
  • 17 Agustus 2015: Ketua DPR Setya Novanto
  • 17 Agustus 2014: Ketua MPR Sidarto Danusubroto
  • 17 Agustus 2013: Ketua DPD Irman Gusman
  • 17 Agustus 2012: Ketua DPR Marzuki Alie
  • 17 Agustus 2011: Ketua MPR Taufik Kiemas
  • 17 Agustus 2010: Ketua DPD Irman Gusman
  • 17 Agustus 2009: Ketua DPR Agung Laksono
  • 17 Agustus 2008: Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
  • 17 Agustus 2007: Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita
  • 17 Agustus 2006: Ketua DPR Agung Laksono
  • 17 Agustus 2005: Ketua MPR Hidayat Nur Wahid
  • 17 Agustus 2004: Ketua MPR Amien Rais.

(P-4)



Editor : Akmal
