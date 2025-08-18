Prabowo Catat Sejarah, Pertama Kali Presiden Membacakan Teks Proklamasi saat HUT RI

Headline
UPACARA detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu (17/8) mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Presiden RI Prabowo Subianto membacakan langsung teks Proklamasi 17 Agustus sebagai inspektur upacara.
Pembacaan teks proklamasi dilakukan sesaat setelah sirene dan dentuman meriam hampa sebanyak 17 kali menggema di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dengan sikap tegap, Presiden Prabowo menyampaikan naskah Proklamasi yang sebelumnya dikirab bersama Sang Merah Putih dari cawan Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Merdeka.
Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa momen ini menjadi catatan khusus dalam sejarah peringatan kemerdekaan
"Kalau inspektur upacara memang biasa baca teks proklamasi, tapi ini baru pertama kali Presiden Prabowo membaca proklamasi di ulang tahun ke-80 kemerdekaan," jelas Dasco usai upacara di Istana Merdeka, Minggu (17/8).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga tampil mengenakan beskap adat Melayu berwarna kuning muda, menambah kekhidmatan suasana upacara pengibaran bendera Merah Putih.
Pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan merupakan bagian penting dalam setiap upacara 17 Agustus. Sejak awal reformasi, tradisi ini biasanya diisi oleh tokoh-tokoh dari lembaga tinggi negara secara bergantian.
Dilansir dari berbagai sumber, berikut daftar pembaca teks Proklamasi Mulai tahun 2004:
