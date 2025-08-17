Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.(Dok. Istimewa)

PENCERAMAH Ustaz Das’ad Latif mendoakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa lolos parlemen pada pemilu mendatang. Hal itu dia sampaikan dalam acara Doa untuk Republik Tercinta dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8).

“Insyaallah (PSI) ditakdirkan Allah kelak ada masuk ke parlemen tingkat nasional anggota DPR RI, maka suara terus soal pendidikan ini bantu bapak presiden Prabowo,” ujar Das’ad dalam keterangan yang diterima, Minggu (17/8).

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan pesan pentingnya program pendidikan sebagai jalan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, bangsa yang terjebak dalam kebodohan akan sama seperti hidup dalam kegelapan.

“Program mencerdaskan kehidupan bangsa saudara-saudara sekalian. Bagi kalian orang Islam pasti pernah dan tahu apa itu jadi masyarakat jahiliah. Tidak ada yang suka, jangankan hidup pada zaman jahiliyah, Anda saja dibilangi kamu jahiliyah, marah,” tegasnya.

Das’ad menilai hadirnya PSI di parlemen kelak bisa ikut memperkuat agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama di sektor pendidikan. Ia pun berpesan agar kader PSI menjadikan politik sebagai sarana pengabdian, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam acara doa bersama ini nampak hadir Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan istrinya,Erina Gudono. Hadir pula jajaran pengurus PSI seperti Sekjen Raja Juli Antoni, Dewan Pembina Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka, Andi Saiful Haq, Endang Tirtana dan Andy Budiman. (MTVN/I-1)