Ini Daftar Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan, Besok

Ilustrasi .(Antara)

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) akan menggelar upacara besar bertajuk Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Cimahi, Jawa Barat, Minggu (10/8).

Upacara ini menjadi momentum penganugerahan pangkat kehormatan kepada sejumlah purnawirawan TNI serta penyematan tanda kehormatan Bintang Sakti kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam operasi strategis.

Adapun, pangkat jenderal kehormatan bintang empat akan diberikan kepada lima tokoh militer, yakni Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen (Purn) Herindra, Letjen (Purn) Agus Sutomo, dan Letjen (KKO) Ali Sadikin

Sementara itu, pangkat jenderal kehormatan bintang tiga akan dianugerahkan kepada Mayjen (Purn) Soehartono Soeratman, Marsekal Madya (Purn) Bambang Eko Suharyanto, Mayjen (Purn) Khairawan, Mayjen (Purn) Musa Bangun, Mayjen (Purn) Glenny Kairupan, dan Mayjen (Purn) Tony SB Hoesodo.

Kemudian, untuk pangkat jenderal kehormatan bintang dua, penghargaan akan diberikan kepada Brigjen (Purn) Taufik Hidayat.

Sedangkan, tanda kehormatan Bintang Sakti akan disematkan kepada Letjen Marinir (Purn) Muhammad Alfan Baharudin atas kontribusinya dalam berbagai operasi strategis, baik di dalam maupun luar negeri.

Penghargaan serupa juga akan diberikan kepada Letda (Purn) Darius Bayani atas peran pentingnya dalam Operasi Mapenduma tahun 1996, yang berhasil membebaskan sandera WNI dan WNA di Papua. (Faj/P-2)