Ini Daftar Penerima Pangkat Jenderal Kehormatan, Besok

Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
TENTARA Nasional Indonesia (TNI) akan menggelar upacara besar bertajuk Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus), Cimahi, Jawa Barat, Minggu (10/8).
Upacara ini menjadi momentum penganugerahan pangkat kehormatan kepada sejumlah purnawirawan TNI serta penyematan tanda kehormatan Bintang Sakti kepada tokoh-tokoh yang berjasa dalam operasi strategis.
Adapun, pangkat jenderal kehormatan bintang empat akan diberikan kepada lima tokoh militer, yakni Letjen (Purn) Yunus Yosfiah, Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, Letjen (Purn) Herindra, Letjen (Purn) Agus Sutomo, dan Letjen (KKO) Ali Sadikin
Sementara itu, pangkat jenderal kehormatan bintang tiga akan dianugerahkan kepada Mayjen (Purn) Soehartono Soeratman, Marsekal Madya (Purn) Bambang Eko Suharyanto, Mayjen (Purn) Khairawan, Mayjen (Purn) Musa Bangun, Mayjen (Purn) Glenny Kairupan, dan Mayjen (Purn) Tony SB Hoesodo.
Kemudian, untuk pangkat jenderal kehormatan bintang dua, penghargaan akan diberikan kepada Brigjen (Purn) Taufik Hidayat.
Sedangkan, tanda kehormatan Bintang Sakti akan disematkan kepada Letjen Marinir (Purn) Muhammad Alfan Baharudin atas kontribusinya dalam berbagai operasi strategis, baik di dalam maupun luar negeri.
Penghargaan serupa juga akan diberikan kepada Letda (Purn) Darius Bayani atas peran pentingnya dalam Operasi Mapenduma tahun 1996, yang berhasil membebaskan sandera WNI dan WNA di Papua. (Faj/P-2)
Saat masuk ke dalam rumah mama angkatnya, Prada Lucky langsung dirawat dan mengompresnya dengan kunyit panas di sejumlah luka akibat dianiaya oleh sejumlah seniornya.
Peristiwa tersebut bukanlah kasus kekerasan biasa tetapi lebih kepada tuntutan keadilan serta martabat bagi keluarga yang ditinggalkan.
pengamat sarankan pengisian jabatan Wakil Panglima TNI seharusnya melalui jalur promosi agar mencegah matahari kembar di tubuh TNI.
Tidak hanya penambahan kodam, dalam validasi organisasi ini TNI juga akan mengubah beberapa struktur seperti peningkatan 14 Lanal menjadi Kodaeral di tubuh TNI-AL
Prajurit TNI berhasil melumpuhkan salah satu tokoh utama Organisasi Papua Merdeka (OPM), Mayer Wenda alias Kuloi Wonda, yang menjabat sebagai Wakil Panglima Kodap XII/Lanny Jaya.
FORUM Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat kepada MPR dan DPR tentang desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Yusuf mengungkap tujuan dari kehadiran Prabowo. Yusuf menyebut Prabowo ingin hubungan dengan para purnawirawan terjalin erat.
Analis komunikasi politik Henri Satrio mengatakan usulan forum Purnawirawan untuk mengganti wapres Gibran Rakabuming Raka bukan perkara kecil. DPR diminta segera membahas usulan tersebut.
CCTV merekam mobil Hendrawan Ostevan memasuki Dermaga KCN Marunda, pada Kamis (9/1) dini hari. Jasadnya baru ditemukan pada Jumat, 10 Januari 2025.
