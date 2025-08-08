Mayjen Djon Afriandi Jabat Panglima Kopassus TNI

Prabowo Subianto (tengah) bersama Danjen Kopassus Mayjen TNI Djon Afriandi (kiri) menyapa prajurit yang bernyanyi saat apel peringatan HUT ke-72 Kopassus di Mako Kopassus, Cijantung,(. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/YU)

MAYJEN TNI Djon Afriandi mendapat promosi jabatan sebagai Panglima Kopassus (Pangkopassus). Promosi itu tertuang di dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1033/VIII/2025 yang ditetapkan pada 6 Agustus 2025.

"Mayjen TNI Djon Afriadi, jabatan lama Danjen Kopassus, jabatan baru Pangkopassus," demikian tertuang dalam surat keputusan tersebut dikutip, Jumat (8/8).

Adapun, tiga satuan TNI yakni Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Korps Marinir TNI AL dan Kopasgat TNI AU akan dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga TNI. Selama ini, Kopassus, Marinir dan Kopasgat dipimpin oleh perwira tinggi bintang dua TNI.

Djon sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dengan adanya validasi organisasi, ia kini menjabat Pangkopassus dan naik pangkat menjadi bintang tiga.

Selain Pangkopassus, keputusan Panglima itu juga menunjuk Mayjen Endi Supardi menjadi Panglima Korps Marinir (Pangkormar) dan Marsda Deny Muis menjadi Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat (Pangkorpasgat). (H-4)

