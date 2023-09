Pengamat: Andika Perkasa tidak Punya Cacat Karir Militer, Cocok Dampingi Ganjar

BELAKANGAN ini santer di publik nama Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang disebut sebagai seorang sosok yang cocok disandingkan dengan bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Mantan Panglima TNI yang kini didaulat sebagai wakil ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dianggap memiliki prestasi dan kapabilitas yang mumpuni.

Bahkan pengamat Djuni Thamrin menyebut salah satu yang dapat memuluskan jalannya sebagai bacawapres Ganjar Pranowo adalah karena Andika Perkasa dinilai bersih dalam karir keprajuritannya. Mantan Danpaspampres tersebut diketahui tidak punya cela dalam menjalankan karir militernya.

“Dari sisi penugasan dan karier militer pada masa Indonesia berada dalam iklim demokratis, maka Andika yang belum pernah mempunyai cacat dalam menjalankan karier militernya, menjadi sangat cocok untuk menjadi Cawapres Ganjar dan melengkapi paket Capres dan Cawapres untuk Indonesia maju dan demokratis,” tutur Djuni Thamrin melalui keterangan tertulisnya (28/9).

Andika Perkasa yang pernah bertugas sebagai Komandan Batalyon 32/Apta Sandhi Prayuda Utama Grup 3/Sandhi Yudha Kopassus juga dianggap Djuni Thamrin sebagai sosok “kuda hitam” dalam konstelasi Pilpres 2024 mendatang. Khususnya pada musim pencalonan kandidat capres-cawapres saat ini.

“Ia merupakan ‘kuda hitam’ yang tidak banyak dilirik dan digadang-gadang oleh kelompok tertentu maupun kalangan politik. Andika merupakan sosok strategis yang nyaris dilupakan oleh publik, untuk menjadi kandidat penting dalam pencarian dan penelusuran sebagai Cawapres Ganjar Pranowo,” sambung peneliti pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara lebih lanjut.

Kekuatan dalam hal akademik menjadi salah satu poin lebih Andika Perkasa yang tidak dimiliki oleh jenderal-jenderal purnawirawan lainnya. Andika perkasa diketahui menyelesaikan gelar Ph.D di The Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration, The George Washington University, Washington D.C., AS.

“Melihat penugasan, karier dan pendidikan akademik yang cukup menonjol yang dimiliki oleh Andika Perkasa ini, maka tidak heran ia dapat menjadi kandidat pemimpin nasional yang dimiliki oleh Indonesia,” tutup Djuni Thamrin. (Z-7)