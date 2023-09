Kaget Ditunjuk Jadi Ketua TPN Ganjar, Arsjad Ngaku Masih Perlu Waktu Berpikir

KETUA Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengaku kaget ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo. Dia menyatakan sama sekali tak mendapatkan informasi itu sebelumnya dari pihak terkait.

"Saya tahu dari berita online. Pas saya baca, ya ampun, ya Allah, kaget saya. Karena terus terang saja, saya tidak diinformasikan," terangnya saat ditemui pewarta di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (5/9).

Dia mengatakan, eloknya pihak Ganjar memberikan informasi itu terlebih dulu kepada Arsjad. Sebab, saat ini Arsjad masih disibukkan oleh rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43, mengetuai Kadin Indonesia, dan menjalankan bisnisnya di Indika Group.

Dia menyatakan belum bisa memutuskan akan menuruti permintaan Ganjar dan tim atau menolaknya. Arsjad mengaku memerlukan waktu untuk memikirkannya secara matang.

"Saya mesti lihat dulu, kita mau klarifikasi dulu semuanya. Karena at the end of the day, saya ini kan punya jabatan sebagai Ketua Umum Kadin. Saya juga ketua ASEAN-BAC. Saya juga masih menjadi Direktur Utama dari perusahaan Indika. Jadi ini hal-hal yang harus ada tatanannya. Ini governance harus lebih jelas," tuturnya. (Z-5)