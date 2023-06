Jokowi Cawe-Cawe Pemilu, Ekonom: Supaya Ada Penerus Membangun Proyek IKN

CAWE-CAWE yang dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 untuk memastikan calon penerusnya melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur strategis. Salah satunya, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic International Studies (CSIS) Fajar B Hirawan mengungkapkan, proyek IKN itu too big to fail atau terlalu besar untuk gagal karena sudah banyak anggaran yang dialokasikan, beserta sumber daya manusianya (SDM). Di tahun ini saja, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp23 triliun untuk IKN.

"Apa yang dilakukan Jokowi itu untuk memastikan penerusnya bisa menyelesaikan proyek pembangunan yang menjadi legacy pihaknya. Seperti IKN, Tol Trans Sumatra dan lainnya," ujar Fajar kepada wartawan, Jumat (2/6).

Baca juga : Sikap Jokowi terkait Transisi Kepemimpinan Timbulkan Kontroversi

Ia menilai ada kekhawatiran dari Jokowi jika kepala negara berikutnya tidak mengagendakan pembangunan ibu kota baru sebagai proyek strategis nasional (PSN) setelah 2024.

"Terlalu banyak sumber daya yang terlibat dalam IKN ini. Jika tidak diteruskan secara optimal, alokasi anggaran dan sumber daya manusia akan terbuang sia-sia," imbuh Fajar.

Baca juga : Jokowi Cawe-Cawe dalam Pemilu 2024 Simbol Penyusutan Demokrasi

Kendati demikian, ekonom CSIS ini menilai wajar jika Jokowi menjadi king maker dalam Pilpres 2024 atau orang yang memiliki kekuatan besar dalam upaya menentukan pemilihan calon pemimpin negara.

"Wajar saja jika Jokowi cenderung mengintervensi dalam pilpres berikutnya. Ini untuk mencari tahu siapa yang punya visi misi agenda pembangunan yang sama," pungkasnya. (Z-4)