Densus 88 Tangkap Empat Terduga Teroris di Batam

TIM Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap empat terduga teroris dalam operasi senyap di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu (16/3). Para tersangka berinisial DS, MS, AS, serta AR.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, keempatnya tergabung dalam kelompok Jamaah Islamiyah (JI). "Densus 88 menangkap empat tersangka teroris di wilayah Batam pada 16 Maret 2022," katanya, Rabu (16/3) malam.

Dia menjelaskan peran dan keterlibatan keempat tersangka. DS diketahui menjabat sebagai bagian Dakwah Bidang T3 Batam pada 2012. Di tahun yang sama juga dia menjadi pembina dan merekrut anggota JI di Batam.

MS merupakan pembina di bawah pimpinan mujahid sekaligus Qoid Korda Batam. Sekitar akhir 2014 ia mengikuti pertemuan sesama anggota JI di Batam.

"Tersangka AS pada 2017 Mudjahid merekomendasikan orang-orang binaan taklim (T3) termasuk AS untuk dikirimkan mengikuti penyaringan berikutnya yaitu Sub Bidang Tamhiz T3 yang berada di Medan. Pada 2018, setelah mengikuti penyaringan di Medan, AS disalurkan untuk penjurusan kemudian kembali ke Batam dengan resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah," ujarnya.

Tersangka AR, lanjut Ahmad, masuk ke dalam struktur kepengurusan JI Batam sebagai pembina di bawah pimpinan Mudjahid yang merupakan Qoid Korda Batam. Sekitar akhir 2014 ia ikut menghadiri pertemuan di Batam dengan tujuan bertemu anggota Jamaah Islamiyah daerah Batam. (OL-14)