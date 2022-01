Hadiri Pengukuhan PBNU, Wapres Bertolak ke Kaltim

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin didampingi Wury Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas bertolak ke Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu (30/1), untuk menghadiri Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2022-2027 dan Peringatan Hari Lahir ke-96 NU.

Ma'ruf dan rombongan menggunakan Pesawat Kepresidenan BAe-RJ 85 lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.

Setibanya di Balikpapan sekitar pukul 17.10 Wita, Ma'ruf dan rombongan disambut oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dan segenap Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim. Turut mendampingi Wapres pada kunjungan kerja kali ini Plt Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.

Usai beristirahat sejenak di ruang tunggu utama, Ma'ruf dan rombongan beranjak ke Hotel The Gran Senyiur Balikpapan untuk beristirahat. Menurut rencana, Ma'ruf keesokannya menuju The Dome Balikpapan Sport and Convention Center menghadiri Harlah NU dan Pengukuhan PBNU.

Setibanya di The Dome Balikpapan, Wapres akan disambut oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU K. Yahya Cholil Staquf. Selesai acara sekitar pukul 11.50, Ma'ruf beserta rombongan langsung bertolak ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Di Makassar, Ma'ruf direncanakan memimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik dan Pemberdayaan UMKM serta serangkaian kegiatan lain. (OL-14)