Ledakan di Kediaman Orang Tua Veronica Koman, Polisi: Diduga Petasan

POLISI menduga ledakan yang terjadi di rumah orang tua pegiat hak asasi manusia, Veronica Koman di Jalan Jelambar Baru, Gropet, Jakarta Barat pada Minggu (7/11) pagi berasal dari petasan.

"Sementara dugaan kuat adalah petasan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Ady Wibowo yang dikonfirmasi, Senin (8/11).

Ady mengatakan pihaknya masih akan terus menyelidiki lebih lanjut mengenai ledakan tersebut. Ia mengatakan pihaknya telah membawa sejumlah barang bukti dari kediaman orang tua Veronica ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Operasi Densus 88 Polri Kombes Aswin Siregar mengatakan, pihaknya bersama polisi sudah mendatangi lokasi. Ia mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan bahwa benda yang mengeluarkan suara ledakan itu adalah bom.

"Dari pantauan, jaringan kelompok teror yang kita monitor belum menunjukkan keterkaitan dengan peristiwa ini," tutur Aswin.

Lebih lanjut, Aswin mengatakan barang bukti yang diselidiki berupa pesan tertulis yang menyinggung masalah perbuatan Veronica Koman yang membela kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Diketahui surat yang ditemukan di garasi rumah itu berisi pesan, "Warning!!! If The Police and Aparat dalam Maupun Luar Negeri Tidak Bisa Menangkap Veronika Kuman @Hero Pecundang dan Pengecut, Kami Terpanggil Bumi Hanguskan Dimanapun Bersembunyi. Maupun Gerombolan Pelindungmu". Ia menduga ledakan tersebut ada kaitannya dengan sikap Veronica mengenai isu di Papua.

"Diperkirakan ini merupakan bentuk ancaman terhadap penghuni rumah terkait tindakan-tindakan Veronica Koman," jelas Aswin.

(OL-6)