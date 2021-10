Ketua DPP KNPI Andreas Protes Pemasangan Spanduk Bergambar Haris Pratama di Gedung KNPI Pusat

GEDUNG Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang berada di Jalan H.R. Rasuna Said Blok C No. 22, Setiabudi, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan telah menuai polemik.

Kini Gedung KNPI telah terpasang spanduk besar bergambar Ketua Umum DPP KNPI hasil Kongres Manado Haris Pratama dan Sekjen-nya Gandung Rafiul Nurul Huda.

Pemasangan spanduk yang dilakukan DPP KNPI yang dipimpin Haris telah membuat reaksi keras dari Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kongres XVI Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Raden Andreas Nandiwardhana

Raden Andreas Nandiwardhana mengaku geram dengan pemasangan spanduk bergambar Haris Pratama yang terpampang di Gedung KNPI Pusat.

Andreas menegaskan, bahwa Gedung KNPI Pusat adalah milik pemuda, bukan milik Haris Pratama secara pribadi. Selain itu, dirinya juga mempertanyakan posisi Haris di KNPI.

“Sebab hingga saat ini Haris belum pernah menunjukkan Surat Keputusan dirinya sebagai ketua umum,” kata Andreas.

“Saat ini gedung KNPI dalam kondisi status quo. Jadi saya ingatkan kepada saudara Haris jangan memancing kegaduhan di organisasi pemuda. Tolong hargai organisasi pemuda yang lain,” tegas Andre kepada wartawan, Jumat (8/10).

Untuk itu, lanjut Andre, dirinya meminta kepada Haris agar segera menurunkan spanduk yang terpampang di gedung KPNPI Pusat tersebut.

“Kalau Haris tidak mau menurunkan, biar anggota kami yang menurunkan spanduk itu,” tegas Andre. (RO/OL-09)