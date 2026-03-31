Mobil Listrik Polytron G3 Series 9x lebih Hemat dari Mobil Berbahan Bakar Bensin

(DOK POLYTRON)

DI tengah fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), Polytron menghadirkan solusi mobilitas yang lebih efisien dan praktis melalui mobil listrik terbaik, Polytron G3 Series. Berdasarkan simulasi perhitungan biaya operasional, mobil listrik ini lebih hemat hingga hampir 9 kali dibandingkan mobil berbahan bakar bensin, sekaligus memberikan kepastian biaya yang lebih stabil bagi konsumen.

Perbandingan biaya menunjukkan bahwa dengan konsumsi harga BBM Rp13.590 per liter dan konsumsi 13 liter per 100 km, mobil bensin memerlukan biaya sekitar Rp1.767 per km. Sementara itu, mobil listrik terbaik Polytron G3 Series dengan tarif listrik Rp1.699 per kWh dan konsumsi energi 0,129 kWh per km hanya membutuhkan sekitar Rp220 per km. Selisih ini menjadi dasar utama efisiensi signifikan yang ditawarkan mobil listrik terbaik Polytron G3 Series.

HEMAT SIGNIFIKAN

Jika digunakan dalam skenario rata-rata 1.500 km per bulan, biaya operasional mobil bensin mencapai sekitar Rp2.650.500 per bulan. Sebaliknya, pengguna mobil listrik terbaik Polytron G3 Series hanya mengeluarkan sekitar Rp330.000 per bulan. Dengan demikian, konsumen berpotensi menghemat lebih dari Rp2,3 juta setiap bulan.

Sementara dalam jangka waktu satu tahun, total penghematan dapat mencapai hingga Rp28 juta, hanya dari sisi biaya energi. Angka ini menunjukkan bahwa peralihan ke kendaraan listrik bukan hanya pilihan gaya hidup, tetapi juga keputusan finansial yang lebih rasional.

Salah satu tantangan utama pengguna kendaraan konvensional adalah ketidakpastian harga BBM yang cenderung fluktuatif, serta waktu yang terbuang akibat antrean di SPBU, terutama pada jam sibuk atau saat terjadi pembatasan distribusi.

Mobil listrik terbaik Polytron G3 Series menjawab permasalahan ini melalui sistem pengisian daya yang dapat dilakukan langsung di rumah. Dengan kapasitas baterai sekitar 52 kWh dan konsumsi energi 12,93 kWh per 100 km, kendaraan ini mampu menempuh jarak hingga 402 km dalam sekali pengisian penuh.

Biaya pengisian penuh untuk jarak sekitar 400 km hanya berkisar Rp88.000. Ini menjadikannya solusi yang tidak hanya lebih hemat, tetapi juga lebih praktis tanpa ketergantungan pada infrastruktur SPBU.

Keunggulan lain dari mobil listrik terbaik Polytron G3 Series terletak pada transparansi dan kemudahan perhitungan biaya energi. Dengan tarif listrik yang relatif stabil dibandingkan BBM, pengguna dapat memperkirakan pengeluaran secara lebih akurat dan terencana.

Pendekatan berbasis kalkulasi ini memungkinkan konsumen untuk secara langsung membandingkan biaya penggunaan kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai potensi penghematan dalam jangka panjang.

MOBILITAS MODERN YANG LEBIH CERDAS

Dengan kombinasi efisiensi biaya, kemudahan pengisian daya, serta kepastian pengeluaran, mobil listrik terbaik Polytron G3 Series memperkuat posisinya sebagai solusi mobilitas masa kini. Kendaraan ini tidak hanya menawarkan performa dan teknologi, tetapi juga menjawab kebutuhan konsumen akan efisiensi dan kenyamanan dalam penggunaan sehari-hari.

Melalui pendekatan berbasis data dan kalkulasi nyata, Polytron mengajak masyarakat untuk mulai mempertimbangkan kendaraan listrik sebagai pilihan yang lebih hemat, praktis, dan relevan dengan kebutuhan mobilitas modern.

Berikut ringkasan penghematan jika menggunakan mobil listrik Polytron G3 series.

SPESIFIKASI Polytron G3 Series

* Kapasitas Baterai: ±52 kWh

* Jarak Tempuh: ±402 km

* Biaya Full Charge: ±Rp88.000

* Biaya per Km: ±Rp220

