Memasuki Maret 2026, pasar otomotif Indonesia semakin kompetitif dengan hadirnya berbagai pilihan mobil di rentang harga Rp200 jutaan. Bagi Anda yang memiliki anggaran di angka tersebut, pilihannya kini tidak lagi terbatas pada mobil LCGC (Low Cost Green Car), tetapi sudah merambah ke segmen Low MPV dan Compact SUV dengan fitur teknologi yang semakin canggih.
Berikut adalah 9 rekomendasi mobil baru harga Rp200 jutaan yang paling layak untuk Anda pertimbangkan, lengkap dengan spesifikasi utama dan harga On The Road (OTR) Jakarta terbaru.
Sebagai "Mobil Sejuta Umat", Toyota Avanza tetap menjadi primadona di kelas MPV 7-seater. Untuk budget Rp200 jutaan, Anda bisa memboyong tipe 1.3 E atau 1.5 G transmisi manual.
Mitsubishi Xpander menawarkan desain yang lebih futuristik dan kenyamanan suspensi terbaik di kelasnya. Varian GLS masih tersedia di rentang harga Rp200 jutaan.
Jika Anda mencari hatchback yang lincah untuk mobilitas perkotaan dengan tampilan sporty, Honda Brio RS adalah jawabannya.
Kembaran Avanza ini menawarkan varian yang lebih beragam dengan harga yang sedikit lebih kompetitif, menjadikannya opsi menarik bagi keluarga besar.
Harga di atas merupakan estimasi OTR Jakarta per Maret 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dealer dan pajak setempat.
Compact SUV ini cocok untuk anak muda atau keluarga kecil yang menginginkan mobil dengan ground clearance tinggi (200 mm) dan fitur modern.
Saudara kembar Raize ini hadir dengan desain yang lebih bold dan pilihan varian ADS (Astra Daihatsu Styling) yang lebih sporty.
Wuling Alvez menggebrak pasar dengan menawarkan SUV kompak seharga mobil LCGC namun dengan fitur yang melimpah.
Suzuki Ertiga dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya yang sangat baik dan kabin yang lapang. Varian non-hybrid masih tersedia di angka Rp200 jutaan.
MPV asal Korea Selatan ini menawarkan desain eksterior yang sangat futuristik dan interior yang ergonomis.
Memilih mobil di rentang harga Rp200 jutaan bergantung pada kebutuhan utama Anda. Jika kapasitas penumpang adalah prioritas, Toyota Avanza atau Suzuki Ertiga adalah pilihan aman. Namun, jika Anda lebih mengutamakan gaya dan fitur modern di perkotaan, Wuling Alvez atau Honda Brio RS bisa menjadi opsi terbaik. (Z-4)
