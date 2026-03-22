Daihatsu Rocky(MI/AGUS M)

Memasuki Maret 2026, pasar otomotif Indonesia semakin kompetitif dengan hadirnya berbagai pilihan mobil di rentang harga Rp200 jutaan. Bagi Anda yang memiliki anggaran di angka tersebut, pilihannya kini tidak lagi terbatas pada mobil LCGC (Low Cost Green Car), tetapi sudah merambah ke segmen Low MPV dan Compact SUV dengan fitur teknologi yang semakin canggih.

Berikut adalah 9 rekomendasi mobil baru harga Rp200 jutaan yang paling layak untuk Anda pertimbangkan, lengkap dengan spesifikasi utama dan harga On The Road (OTR) Jakarta terbaru.

1. Toyota Avanza (Tipe 1.3 E & 1.5 G MT)

Sebagai "Mobil Sejuta Umat", Toyota Avanza tetap menjadi primadona di kelas MPV 7-seater. Untuk budget Rp200 jutaan, Anda bisa memboyong tipe 1.3 E atau 1.5 G transmisi manual.

Mesin: 1.329 cc / 1.496 cc, 4-Silinder, Dual VVT-i.

98 PS / 106 PS. Harga: Mulai dari Rp235.100.000 (OTR Jakarta).

2. Mitsubishi Xpander (Tipe GLS)

Mitsubishi Xpander menawarkan desain yang lebih futuristik dan kenyamanan suspensi terbaik di kelasnya. Varian GLS masih tersedia di rentang harga Rp200 jutaan.

Mesin: 1.499 cc MIVEC, DOHC.

105 PS, Torsi 141 Nm. Harga: Mulai dari Rp270.100.000 (OTR Jakarta).

3. Honda Brio RS

Jika Anda mencari hatchback yang lincah untuk mobilitas perkotaan dengan tampilan sporty, Honda Brio RS adalah jawabannya.

Mesin: 1.199 cc i-VTEC, 4-Silinder.

90 PS (Terbesar di kelasnya). Harga: Rp248.200.000 - Rp258.200.000.

4. Daihatsu Xenia (Varian 1.3 & 1.5)

Kembaran Avanza ini menawarkan varian yang lebih beragam dengan harga yang sedikit lebih kompetitif, menjadikannya opsi menarik bagi keluarga besar.

Mesin: 1.3L & 1.5L NR-VE Dual VVT-i.

Daihatsu ASA (Advanced Safety Assist) pada tipe tertinggi. Harga: Mulai dari Rp228.650.000.

Harga di atas merupakan estimasi OTR Jakarta per Maret 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dealer dan pajak setempat.

5. Toyota Raize (Tipe 1.2 G & 1.0T G)

Compact SUV ini cocok untuk anak muda atau keluarga kecil yang menginginkan mobil dengan ground clearance tinggi (200 mm) dan fitur modern.

Mesin: 1.200 cc (Aspirated) atau 1.000 cc Turbocharged.

88 PS - 98 PS. Harga: Mulai dari Rp243.500.000.

6. Daihatsu Rocky

Saudara kembar Raize ini hadir dengan desain yang lebih bold dan pilihan varian ADS (Astra Daihatsu Styling) yang lebih sporty.

Mesin: 1.2L WA-VE atau 1.0L Turbo.

Head unit 9 inci dengan konektivitas smartphone. Harga: Mulai dari Rp216.750.000.

7. Wuling Alvez (Tipe SE & CE)

Wuling Alvez menggebrak pasar dengan menawarkan SUV kompak seharga mobil LCGC namun dengan fitur yang melimpah.

Mesin: 1.485 cc, 4-Silinder.

105 hp, Torsi 143 Nm. Harga: Mulai dari Rp217.000.000 (Tipe SE).

8. Suzuki Ertiga (Tipe GA & GL)

Suzuki Ertiga dikenal dengan efisiensi bahan bakarnya yang sangat baik dan kabin yang lapang. Varian non-hybrid masih tersedia di angka Rp200 jutaan.

Mesin: 1.462 cc K15B.

103 hp, Torsi 138 Nm. Harga: Mulai dari Rp236.100.000.

9. Hyundai Stargazer (Tipe Active)

MPV asal Korea Selatan ini menawarkan desain eksterior yang sangat futuristik dan interior yang ergonomis.

Mesin: 1.5L Smartstream.

115 PS. Harga: Mulai dari Rp258.200.000.

Memilih mobil di rentang harga Rp200 jutaan bergantung pada kebutuhan utama Anda. Jika kapasitas penumpang adalah prioritas, Toyota Avanza atau Suzuki Ertiga adalah pilihan aman. Namun, jika Anda lebih mengutamakan gaya dan fitur modern di perkotaan, Wuling Alvez atau Honda Brio RS bisa menjadi opsi terbaik. (Z-4)