Daftar Mobil yang Dirilis Tahun 2026, Ada Hybrid hingga Listrik

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PASAR otomotif Indonesia di tahun 2026 diprediksi akan mencapai titik didih baru. Gelombang kendaraan elektrifikasi tidak lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan utama konsumen yang mencari efisiensi bahan bakar dan teknologi ramah lingkungan. Dari MPV keluarga sejuta umat hingga SUV listrik futuristik, para pabrikan besar sudah menyiapkan amunisi terbaiknya.
Bagi Anda yang berencana mengganti kendaraan, memahami jadwal peluncuran sangatlah penting agar tidak salah momentum. Berikut adalah daftar mobil yang dirilis tahun 2026 di Indonesia, lengkap dengan estimasi waktu dan spesifikasinya.
Toyota akhirnya membawa teknologi hybrid ke lini MPV terlaris mereka. Toyota Veloz Hybrid menjadi salah satu yang paling dinanti karena menawarkan konfigurasi 7-penumpang dengan efisiensi mesin bensin 1.500 cc 2NR-VEX yang diklaim 40% lebih irit dibandingkan versi konvensional.
Menyusul kesuksesannya di pasar regional, Mitsubishi Xpander Hybrid dipastikan meramaikan pasar Indonesia pada kuartal kedua tahun ini. Mobil ini akan menjadi pesaing terberat di kelas Low MPV ramah lingkungan.
Suzuki akan mencetak sejarah dengan meluncurkan mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle) pertamanya di Indonesia. e-Vitara hadir sebagai SUV kompak yang tangguh dengan desain futuristik.
Bagi Anda yang ingin melihat langsung unit-unit di atas, pastikan mencatat jadwal berikut:
Honda membawa kejutan dengan menghidupkan kembali nama legendaris "Prelude". Sport coupe ini menggunakan teknologi hybrid yang fokus pada performa namun tetap efisien untuk penggunaan harian.
Pabrikan asal Tiongkok semakin mendominasi dengan model-model baru yang diproduksi secara lokal di Indonesia.
|Model Mobil
|Estimasi Rilis
|Jenis Mesin
|BYD Atto 4
|Maret 2026
|Listrik (BEV)
|BYD Denza Z9 GT
|Maret 2026
|Listrik (BEV)
|Neta L
|Maret 2026
|Listrik (BEV)
Tahun 2026 menjadi tahun transisi besar bagi industri otomotif Indonesia. Kehadiran mobil-mobil hybrid seperti Veloz dan Xpander memberikan opsi bagi konsumen yang belum siap beralih ke listrik murni, sementara gempuran model BEV dari Suzuki dan BYD menawarkan masa depan mobilitas yang lebih bersih. Pastikan Anda memantau terus update harga terbaru sebelum melakukan pemesanan. (Z-4)
