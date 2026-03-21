Daftar Mobil yang Dirilis Tahun 2026, Ada Hybrid hingga Listrik

Toyota Veloz Hybrid(MI/RAMDANI)

PASAR otomotif Indonesia di tahun 2026 diprediksi akan mencapai titik didih baru. Gelombang kendaraan elektrifikasi tidak lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan utama konsumen yang mencari efisiensi bahan bakar dan teknologi ramah lingkungan. Dari MPV keluarga sejuta umat hingga SUV listrik futuristik, para pabrikan besar sudah menyiapkan amunisi terbaiknya.

Bagi Anda yang berencana mengganti kendaraan, memahami jadwal peluncuran sangatlah penting agar tidak salah momentum. Berikut adalah daftar mobil yang dirilis tahun 2026 di Indonesia, lengkap dengan estimasi waktu dan spesifikasinya.

Toyota akhirnya membawa teknologi hybrid ke lini MPV terlaris mereka. Toyota Veloz Hybrid menjadi salah satu yang paling dinanti karena menawarkan konfigurasi 7-penumpang dengan efisiensi mesin bensin 1.500 cc 2NR-VEX yang diklaim 40% lebih irit dibandingkan versi konvensional.

Tanggal Rilis: Februari 2026 (IIMS 2026).

Estimasi Harga: Mulai dari Rp308 jutaan (OTR Jakarta).

2. Mitsubishi Xpander Hybrid

Menyusul kesuksesannya di pasar regional, Mitsubishi Xpander Hybrid dipastikan meramaikan pasar Indonesia pada kuartal kedua tahun ini. Mobil ini akan menjadi pesaing terberat di kelas Low MPV ramah lingkungan.

Keunggulan: Sistem e:Motion yang memberikan torsi instan layaknya mobil listrik.

3. Suzuki e-Vitara (BEV)

Suzuki akan mencetak sejarah dengan meluncurkan mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle) pertamanya di Indonesia. e-Vitara hadir sebagai SUV kompak yang tangguh dengan desain futuristik.

Status: Masuk dalam daftar prioritas distribusi awal tahun.

Bagi Anda yang ingin melihat langsung unit-unit di atas, pastikan mencatat jadwal berikut:

GIIAS 2026: Juli/Agustus 2026 di ICE BSD City.

4. Honda Prelude Hybrid

Honda membawa kejutan dengan menghidupkan kembali nama legendaris "Prelude". Sport coupe ini menggunakan teknologi hybrid yang fokus pada performa namun tetap efisien untuk penggunaan harian.

Estimasi Harga: Di bawah Rp1 miliar.

5. Ekspansi Mobil Listrik Tiongkok (BYD & Neta)

Pabrikan asal Tiongkok semakin mendominasi dengan model-model baru yang diproduksi secara lokal di Indonesia.

Model Mobil Estimasi Rilis Jenis Mesin BYD Atto 4 Maret 2026 Listrik (BEV) BYD Denza Z9 GT Maret 2026 Listrik (BEV) Neta L Maret 2026 Listrik (BEV)

Tahun 2026 menjadi tahun transisi besar bagi industri otomotif Indonesia. Kehadiran mobil-mobil hybrid seperti Veloz dan Xpander memberikan opsi bagi konsumen yang belum siap beralih ke listrik murni, sementara gempuran model BEV dari Suzuki dan BYD menawarkan masa depan mobilitas yang lebih bersih. Pastikan Anda memantau terus update harga terbaru sebelum melakukan pemesanan. (Z-4)