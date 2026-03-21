Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Reynaldi Andrian Pamungkas
21/3/2026 18:10
10 Rekomendasi Mobil dengan Kapasitas 7 Orang
Hyundai Stargazer(MI/heri susetyo)

MEMILIH mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang (7 seater) masih menjadi prioritas utama konsumen di Indonesia pada tahun 2026. Selain kapasitas kabin yang luas, faktor kenyamanan, efisiensi bahan bakar, dan tentu saja harga yang kompetitif menjadi pertimbangan utama sebelum memboyong unit ke garasi rumah.

Berikut adalah daftar 10 rekomendasi mobil 7 kursi terbaik tahun 2026 yang telah kami rangkum berdasarkan popularitas, fitur, dan nilai ekonomisnya untuk pasar Indonesia.

Daftar Mobil 7 Seater Terbaik dan Harganya

Model Mobil Estimasi Harga OTR Jakarta (2026)
Toyota Avanza Rp243,7 Juta – Rp281,6 Juta
Mitsubishi Xpander Rp270,1 Juta – Rp342,8 Juta
Toyota Kijang Innova Zenix (Bensin) Rp437,3 Juta – Rp483,9 Juta
Hyundai Stargazer Rp258,2 Juta – Rp331,9 Juta
Suzuki Ertiga Hybrid Rp274,9 Juta – Rp300,8 Juta
Honda BR-V Rp307,1 Juta – Rp381,2 Juta
Daihatsu Xenia Rp227,9 Juta – Rp283,6 Juta
Mitsubishi Pajero Sport Rp582,7 Juta – Rp784,6 Juta
Toyota Fortuner Rp583,7 Juta – Rp788,3 Juta
Wuling Confero S Rp181,3 Juta – Rp235,0 Juta

Bagi Anda yang mengutamakan kenyamanan suspensi, Mitsubishi Xpander masih menjadi jawara di kelasnya. Namun, jika Anda mencari mobil dengan biaya operasional rendah, Suzuki Ertiga Hybrid menawarkan solusi efisiensi bahan bakar yang sangat baik untuk penggunaan harian.

Di segmen menengah ke atas, Toyota Kijang Innova Zenix bertransformasi menjadi MPV modern dengan kenyamanan setara sedan. Sementara untuk kebutuhan SUV tangguh, duo maut Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang membutuhkan tenaga besar dan prestise tinggi.

Harga di atas merupakan estimasi On The Road (OTR) wilayah Jakarta per Maret 2026. Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan masing-masing diler dan perubahan skema pajak kendaraan bermotor.

Tips Memilih Mobil 7 Kursi

  • Cek Ruang Baris Ketiga: Pastikan ruang kaki (legroom) cukup memadai jika Anda sering membawa penumpang dewasa di baris paling belakang.
  • Fitur Keselamatan: Prioritaskan mobil yang sudah dilengkapi dengan minimal 2 Airbags, ABS+EBD, dan sensor parkir.
  • Layanan Purna Jual: Pilih merek yang memiliki jaringan bengkel resmi luas untuk memudahkan perawatan rutin. (Z-4)



