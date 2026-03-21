Berikut Penyebab Motor Bebek Keras saat Ganti Gigi

MOTOR bebek susah ganti gigi adalah kondisi ketika perpindahan gigi pada motor bebek terasa berat, keras, tidak halus, atau bahkan sulit masuk ke posisi gigi yang diinginkan saat dikendarai.

Pada motor bebek, sistem transmisi bekerja dengan bantuan kopling dan persneling. Jika salah satu komponen tersebut bermasalah, maka proses perpindahan gigi akan terganggu.

Berikut 8 Penyebab Motor Bebek Keras saat Ganti Gigi

1. Kampas Kopling Aus

Kampas kopling yang sudah tipis membuat perpindahan gigi jadi tidak halus bahkan terasa keras.

2. Oli Mesin Kotor atau Habis

Oli yang sudah kotor atau volumenya kurang bisa mengganggu kinerja transmisi dan kopling.

3. Setelan Kopling Tidak Pas

Jika setelan kopling terlalu kencang atau terlalu longgar, perpindahan gigi akan terasa berat.

4. Rantai atau Gir Bermasalah

Rantai terlalu kencang atau gir aus bisa memengaruhi kenyamanan saat perpindahan gigi.

5. Persneling Aus atau Rusak

Bagian tuas atau mekanisme persneling yang aus bisa membuat gigi sulit masuk.

6. Per Kopling Lemah

Per kopling yang sudah lemah tidak mampu menekan kampas dengan baik sehingga gigi sulit dipindahkan.

7. Drum atau Garpu Transmisi Bermasalah

Komponen dalam transmisi seperti drum gear atau garpu pemindah bisa aus atau bengkok.

8. Jarang Servis Berkala

Kurangnya perawatan membuat kotoran menumpuk dan komponen cepat aus.

Motor bebek susah ganti gigi biasanya disebabkan oleh kopling, oli, atau komponen transmisi yang bermasalah. Penanganan sejak dini bisa mencegah kerusakan lebih parah. (Z-4)

Sumber: planetban, medcom