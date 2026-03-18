10 Rekomendasi Mobil Mini Terbaik di Indonesia

MINI Cooper S Countryman(MI/Susanto)

MEMASUKI tahun 2026, popularitas mobil berdimensi ringkas atau mobil mini semakin meningkat di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Padatnya lalu lintas serta terbatasnya lahan parkir membuat kendaraan mungil menjadi solusi paling rasional bagi masyarakat urban.

Tidak hanya unggul dalam fleksibilitas, mobil mini generasi terbaru kini hadir dengan teknologi mesin yang jauh lebih efisien serta fitur keselamatan yang setara dengan mobil kelas atas. Mulai dari segmen Low Cost Green Car (LCGC) hingga kendaraan listrik (EV) berbasis baterai, pilihan bagi konsumen kini semakin beragam.

Daftar Mobil Mini Terbaik di Indonesia 2026

1. Wuling Air ev

Sebagai pionir mobil listrik mungil di Tanah Air, Wuling Air ev tetap menjadi primadona di tahun 2026. Dimensinya yang sangat kompak membuatnya mampu selap-selip di gang sempit sekalipun.

Spesifikasi: Jarak tempuh hingga 300 km (Long Range), Motor listrik 30 kW.

Jarak tempuh hingga 300 km (Long Range), Motor listrik 30 kW. Estimasi Harga: Rp210.000.000 – Rp305.000.000 (Mata Uang Rupiah).

2. Honda Brio RS

Honda Brio tetap memegang takhta sebagai city car dengan fun-to-drive terbaik. Desainnya yang sporty sangat diminati oleh kalangan anak muda.

Spesifikasi: Mesin 1.2L i-VTEC 90 PS, Transmisi CVT.

Mesin 1.2L i-VTEC 90 PS, Transmisi CVT. Estimasi Harga: Rp175.000.000 – Rp255.000.000 (Mata Uang Rupiah).

3. Toyota Agya GR Sport

Varian GR Sport menawarkan stabilitas berkendara yang lebih baik berkat tuning khusus pada bagian suspensi dan power steering.

Spesifikasi: Mesin 1.2L WA-VE 3-silinder, Fitur Toyota Safety Sense (TSS).

Mesin 1.2L WA-VE 3-silinder, Fitur Toyota Safety Sense (TSS). Estimasi Harga: Rp170.000.000 – Rp260.000.000 (Mata Uang Rupiah).

4. VinFast VF 3

Pendatang baru asal Vietnam ini mencuri perhatian dengan desain boxy yang tangguh. Sangat cocok bagi yang ingin tampil beda.

Spesifikasi: Estimasi jarak tempuh 210 km, Velg 16 inci.

Estimasi jarak tempuh 210 km, Velg 16 inci. Estimasi Harga: Rp160.000.000 – Rp190.000.000 (Mata Uang Rupiah).

5. Daihatsu Ayla

Ayla tetap menjadi pilihan paling ekonomis dengan efisiensi bahan bakar yang luar biasa untuk mobilitas harian.

Spesifikasi: Platform DNGA, Transmisi D-CVT.

Platform DNGA, Transmisi D-CVT. Estimasi Harga: Rp140.000.000 – Rp195.000.000 (Mata Uang Rupiah).

6. Suzuki S-Presso

Membawa gaya ala crossover, mobil ini memiliki ground clearance tinggi yang aman untuk melewati jalanan bergelombang.

Spesifikasi: Mesin K10C 1.0L, Dual SRS Airbag.

Mesin K10C 1.0L, Dual SRS Airbag. Estimasi Harga: Rp172.000.000 – Rp185.000.000 (Mata Uang Rupiah).

7. Seres E1

Mobil listrik mungil dengan sentuhan desain elegan, menjadi pesaing serius di kelas entry-level EV.

Spesifikasi: Baterai Lithium Iron Phosphate, Jarak tempuh 180-220 km.

Baterai Lithium Iron Phosphate, Jarak tempuh 180-220 km. Estimasi Harga: Rp190.000.000 – Rp220.000.000 (Mata Uang Rupiah).

8. Mini Cooper 3-Door

Ikon gaya hidup mewah. Mini Cooper menawarkan performa mesin buas dalam balutan desain retro-modern.

Spesifikasi: Mesin 2.0L TwinPower Turbo, 192 HP.

Mesin 2.0L TwinPower Turbo, 192 HP. Estimasi Harga: Rp950.000.000 – Rp1.200.000.000 (Mata Uang Rupiah).

9. Kia Picanto GT-Line

Menawarkan fitur premium seperti sunroof dan sistem keselamatan aktif yang lengkap di kelas city car.

Spesifikasi: Mesin 1.2L MPI, Wireless Charging, 6 Airbags.

Mesin 1.2L MPI, Wireless Charging, 6 Airbags. Estimasi Harga: Rp230.000.000 – Rp260.000.000 (Mata Uang Rupiah).

10. MG Comet EV

Mobil listrik dengan fitur konektivitas pintar i-SMART yang memudahkan integrasi dengan smartphone.

Spesifikasi: Jarak tempuh 230 km, Dua layar 10.25 inci.

Jarak tempuh 230 km, Dua layar 10.25 inci. Estimasi Harga: Rp220.000.000 – Rp250.000.000 (Mata Uang Rupiah).

Perbandingan Spesifikasi Singkat

Model Tipe Mesin Kelebihan Wuling Air ev Listrik Bebas Ganjil Genap Honda Brio Bensin Harga Jual Kembali Stabil VinFast VF 3 Listrik Desain Gagah (Mini SUV)

Memilih mobil mini di tahun 2026 memerlukan pertimbangan antara efisiensi biaya (listrik) atau kemudahan perawatan (bensin). Bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi di pusat kota, kendaraan listrik mungil adalah investasi terbaik. Namun, bagi yang sering bepergian antar kota, city car bermesin bensin masih menjadi pilihan yang lebih praktis. (Z-4)