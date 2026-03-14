Stellantis dan Indomobil Siap Bawa Leapmotor ke Indonesia

Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw saat oresentase pada buka bersama jurnalis, di Jakarta, Jumat (13/3)(DOK LEAP MOTOR)

STELLANTIS bersama PT Indomobil National Distributor secara resmi menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan Leapmotor, perusahaan kendaraan listrik berbasis teknologi asal Tiongkok, untuk menghadirkan kendaraan Leapmotor di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, PT Indomobil National Distributor akan meluncurkan model kendaraan listrik Leapmotor ke pasar Indonesia pada tahun ini.

Kendaraan-kendaraan tersebut rencananya akan diperkenalkan melalui jaringan retail space yang dikembangkan dengan konsep Stellantis Brand House, yang menghadirkan berbagai merek Stellantis dalam satu lokasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Kendaraan listrik ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas konsumen masa kini, dengan menghadirkan desain yang telah meraih berbagai penghargaan, kenyamanan yang lebih baik, serta teknologi canggih bagi keluarga modern maupun para profesional.

“Melalui kolaborasi ini, kami ingin memperluas portofolio merek yang kami hadirkan di Indonesia sekaligus memberikan lebih banyak pilihan kendaraan elektrifikasi yang telah mendapatkan pengakuan secara global,” ujar Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw saat buka bersama jurnalis di Jakarta, Jumat (13/3). “Leapmotor menggabungkan teknologi kendaraan listrik yang kuat dengan pendekatan engineering yang matang, sehingga menjadi solusi mobilitas baru yang menarik bagi konsumen di Indonesia.”

Menurut Tan Kim Piauw, model kendaraan yang akan diperkenalkan di Indonesia telah dipilih secara cermat untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang terus berkembang, sekaligus memenuhi permintaan akan kendaraan yang praktis untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

Kolaborasi antara Stellantis dan Leapmotor ini juga merupakan bagian dari kemitraan strategis global yang lebih luas untuk memperluas pengembangan dan distribusi kendaraan listrik di berbagai pasar internasional. Melalui kemitraan ini, Leapmotor akan memanfaatkan jaringan distribusi global, infrastruktur, serta standar kualitas Stellantis untuk memperluas kehadirannya di luar Tiongkok.

Berbeda dari pendekatan industri otomotif pada umumnya, Leapmotor membangun kapabilitasnya dari awal dengan tidak bergantung pada komponen legacy yang lazim digunakan oleh produsen otomotif tradisional. Pendekatan inovatif ini dipelopori oleh Zhu Jiangming, Founder, Chairman, dan CEO Leapmotor.

Secara global, Leapmotor International dibentuk sebagai perusahaan joint venture dengan komposisi kepemilikan 51/49 yang dipimpin oleh Stellantis. Perusahaan ini berfokus pada pengembangan kendaraan New Energy Vehicles (NEVs) berteknologi tinggi dengan efisiensi biaya

untuk pasar internasional utama.

Selain itu, Leapmotor juga telah memproduksi kendaraan ke-satu jutanya pada September 2025, menandai tonggak penting bagi perusahaan sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu merek kendaraan listrik dengan pertumbuhan pesat di industri otomotif global. Melalui kemitraan ini, PT Indomobil National Distributor tetap berkomitmen menghadirkan berbagai merek otomotif global ke Indonesia dengan pendekatan yang terintegrasi, tidak hanya dari sisi produk kendaraan tetapi juga melalui layanan purnajual serta pengalaman kepemilikan pelanggan yang konsisten.

Hal ini juga mencakup pengembangan jaringan retail melalui showroom yang dibangun dengan konsep Stellantis Brand House, yang menghadirkan berbagai merek Stellantis dalam satu lokasi. ''Kami percaya kemitraan dengan Stellantis ini dapat memperkuat kehadiran merek otomotif global di Indonesia. Ke depan, kami akan terus menghadirkan produk serta teknologi yang relevan dengan perkembangan industri sekaligus kebutuhan mobilitas konsumen Indonesia,” tutup Tan Kim Piauw. (H-1)