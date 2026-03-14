Penyelenggara Umumkan Pameran Tahun 2026, GIIAS Bali Hadir pada 2027

Suasana GIIAS 2026 di ICE, BSD City.(DOK SEVEN EVENT)

PENYELENGGARA pameran profesional, Seven Event, yang merupakan bagian dari salah satu perusahaan penyelenggara pameran terbesar di dunia, Comexposium, secara resmi mengumumkan line up pameran sepanjang tahun 2026.

Dengan lebih dari 11 pameran tahun ini, Seven Event berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperluas jangkauan pameran di wilayah baru serta memperkokoh lini pameran Business-to-Business (B2B) dari berbagai lini industri terutama di pasar international.

Presiden Direktur Seven Event, Andy Wismarsyah menyampaikan, bahwa pada 2026, Seven Event akan menjalankan jumlah pameran terbanyak di banding sebelumnya. "Di tahun 2026, Seven Event akan menyelenggarakan 11 judul pameran, baik B2C ataupun B2B, kami akan terus mengembangkan pameran unggulan kami dengan memperluas jangkauan pasar. Kami tidak hanya fokus pada sektor otomotif yang sudah menjadi kekuatan utama, tetapi juga konsisten dalam menghadirkan pameran B2B untuk mendukung pertumbuhan berbagai sektor industri baik di dalam atau di luar negeri," ujar Andy.

Seven Event juga kembali mempertegas komitmennya dalam mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional melalui penyelenggaraan rangkaian pameran di kota-kota Indonesia. Untuk 2027, Seven Event menghadirkan kejutan spesial dengan menyelenggarakan GIIAS Bali dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Januari 2027 di The Meru, Sanur, guna memperluas jangkauan pameran di wilayah Indonesia Timur.

Berikut jadwal lengkap pameran otomotif yang dilaksanakan seven event di 2026 untuk menampilkan inovasi teknologi bagi para pelaku industri dan pecinta otomotif di Indonesia:

· GIICOMVEC 2026: berlangsung pada 8–11 April 2026 di venue yang lebih strategis bagi penyelenggaraan pameran bisnis, yaitu Hall B JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

· GIIAS Tangerang: berlangsung pada 30 Juli – 9 Agustus 2026 di ICE – BSD City, Tangerang.

· GIIAS Surabaya: berlangsung pada 26–30 Agustus 2026 di Grand City Convex, Surabaya.

· GIIAS Bandung: berlangsung pada 9–13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung.

· GIIAS Semarang: hadir pada 30 September – 4 Oktober 2026 di Muladi Dome, Undip, Semarang.

· GIIAS Makassar: berlangsung pada 28 Oktober – 1 November 2026 di Summarecon Mutiara Makassar Convention Center.

· GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) & Indonesia Motorcycle Show (IMOS): kolaborasi dua pameran otomotif pada 20 – 29 November 2026 di ICE – BSD City, Tangerang.

Terkait persiapan seluruh rangkaian pameran Seven Event, COO Seven Event Agus Riyadi menjelaskan, bahwa peningkatan kualitas di setiap aspek menjadi fokus utama perusahaan.

"Kami berkomitmen untuk memastikan setiap pameran tahun ini hadir dengan kualitas yang lebih baik. Pemilihan lokasi yang lebih strategis serta penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman dipersiapkan agar setiap peserta maupun pengunjung mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Bagi kami, kesuksesan sebuah pameran bukan hanya dilihat dari besarnya acara, melainkan bagaimana seluruh pihak yang terlibat mendapatkan kesan dan manfaat yang istimewa saat hadir di setiap pameran yang kami selenggarakan," jelas Agus.

Menurutnya, standar kenyamanan ini menjadi kunci agar setiap informasi dan teknologi yang ditampilkan dapat dinikmati secara maksimal oleh pengunjung. (H-1)