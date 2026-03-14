Hyundai Ekspansi Layanan Hyundai Subscribe, Tambahkan Kona dan Stargazer

COO HMID Serah Terima Pelanggan Pertama Hyundai Subscribe, Denny, asal Kaltim.(DOK HMID)

HYUNDAI menghadirkan Hyundai Subscribe sebagai langkah strategis untuk menyediakan solusi mobilitas yang fleksibel, transparan, dan terintegrasi, sekaligus memberikan berbagai manfaat komprehensif bagi para pelanggannya.

Menjawab pergeseran tren tersebut, Hyundai melalui PT Hyundai Solusi Mobilitas (HSM) menghadirkan Hyundai Subscribe, program berbasis berlangganan dengan biaya bulanan yang transparan. Program ini menjadi langkah strategis yang sebelumnya berfokus pada layanan B2B melalui Hyundai Rental, kini memperluas cakupannya ke ranah B2C Mobility Solution untuk menjangkau konsumen individu.

“Kami senang dapat menyerahkan unit pertama Hyundai Subscribe kepada pelanggan sebagai langkah nyata dalam menghadirkan solusi mobilitas yang fleksibel dan relevan. Melalui Hyundai Subscribe, kami ingin memudahkan konsumen untuk memiliki mobil dengan layanan yang lengkap dalam satu skema sederhana, sehingga pengalaman berkendara yang nyaman, dan bebas khawatir bisa dinikmati lebih banyak orang,” ujar Chief Operating Officer, Hyundai Motors Indonesia, Fransiscus Soerjopranoto.

Melalui Hyundai Subscribe, Hyundai menghadirkan skema yang fleksibel dan layanan yang lengkap, sekaligus memberikan opsi bagi pelanggan untuk memiliki unit secara penuh di akhir masa kontrak.

Pada saat peluncurannya, Hyundai Subscribe menghadirkan dua lini kendaraan listrik unggulan Hyundai, yaitu Hyundai IONIQ 5 dan Hyundai IONIQ 5 N, sebagai representasi inovasi dan performa terbaik di segmen EV.

Seiring dengan komitmen untuk menjangkau spektrum konsumen yang lebih luas, Hyundai kemudian memperluas pilihan model melalui Hyundai KONA Electric dengan biaya sewa yang lebih terjangkau, serta menghadirkan model ICE (Internal Combustion Engine) seperti Hyundai STARGAZER Cartenz guna mengakomodasi kebutuhan mobilitas keluarga dan profesional muda.

Selain menghadirkan Hyundai KONA Electric dan Hyundai STARGAZER dalam program Hyundai Subscribe, Hyundai Solusi Mobilitas juga akan memperkenalkan opsi kendaraan Hyundai SANTA FE dan IONIQ 6 certified used car yang dapat diakses melalui skema subscription.

Melalui opsi ini, pelanggan dapat menikmati pengalaman menggunakan SUV premium Hyundai SANTA FE dan EV premium IONIQ 6 dengan durasi berlangganan yang fleksibel, mulai dari 3 bulan hingga 5 tahun. Inisiatif ini memberikan alternatif yang lebih terjangkau bagi pelanggan yang menginginkan kenyamanan dan performa kendaraan premium Hyundai tanpa harus melalui proses kepemilikan kendaraan secara konvensional.

Kehadiran unit certified used car dalam program Hyundai Subscribe juga merupakan bagian dari upaya Hyundai Solusi Mobilitas dalam memperluas ekosistem mobilitas Hyundai di Indonesia, sekaligus memberikan pilihan solusi mobilitas yang semakin fleksibel bagi pelanggan. (H-1)