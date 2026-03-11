7 Rekomendasi Mobil Bekas 100 Jutaan Terbaik 2026: Irit dan Bandel

Seorang warga mengamati mobil yang dipasarkan di bursa penjualan mobil di Blok M Square, Jakarta, Rabu (16/4/2025).(ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Memilih mobil bekas dengan anggaran terbatas memerlukan ketelitian ekstra. Di tahun 2026, nilai Mata Uang Rupiah terhadap aset otomotif mengalami pergeseran, namun pasar mobil bekas tetap menawarkan opsi menarik bagi konsumen yang cerdas.

Informasi Utama (Quick Summary) Paling Irit: Honda Brio Satya & Daihatsu Ayla.

Honda Brio Satya & Daihatsu Ayla. Paling Tangguh: Toyota Avanza & Daihatsu Xenia (Gen 2).

Toyota Avanza & Daihatsu Xenia (Gen 2). Paling Nyaman: Suzuki Ertiga & Nissan Grand Livina.

Suzuki Ertiga & Nissan Grand Livina. Tahun Termuda: Toyota Calya & Daihatsu Sigra.

Daftar Pilihan Mobil Bekas 100 Jutaan

1. Honda Brio Satya (Tahun 2015-2017)

Hatchback ini tetap menjadi incaran utama karena mesin 1.200cc i-VTEC yang sangat efisien. Di tahun 2026, harga unit ini stabil di angka Rp95 juta hingga Rp115 juta tergantung kondisi fisik dan jarak tempuh.

2. Toyota Avanza / Daihatsu Xenia (Tahun 2013-2015)

Dikenal sebagai kendaraan yang mudah dirawat. Suku cadangnya melimpah dari kualitas original hingga imitasi, membuatnya sangat ramah di kantong untuk perawatan jangka panjang.

3. Suzuki Ertiga (Tahun 2013-2015)

Menawarkan kabin yang lebih senyap dan material interior yang lebih mewah dibanding kompetitor sekelasnya. Sangat cocok bagi Anda yang sering membawa keluarga dalam perjalanan jauh.

4. Toyota Calya / Daihatsu Sigra (Tahun 2018-2020)

Jika Anda tidak ingin pusing dengan masalah teknis mobil tua, pilihlah unit LCGC ini. Dengan budget 100 juta, Anda bisa mendapatkan unit yang usianya masih di bawah 7 tahun.

Perbandingan Spesifikasi & Estimasi Biaya

Model Estimasi Harga (2026) Konsumsi BBM Kapasitas Honda Brio Rp95jt - Rp115jt 20 km/l 5 Seat Toyota Avanza Rp90jt - Rp110jt 13 km/l 7 Seat Suzuki Ertiga Rp100jt - Rp115jt 15 km/l 7 Seat

Tips Cerdas Membeli Mobil Bekas

Jangan terburu-buru dalam melakukan transaksi. Lakukan beberapa langkah berikut untuk memastikan investasi Anda aman:

Gunakan Jasa Inspeksi: Jika Anda awam soal mesin, gunakan jasa inspeksi pihak ketiga untuk mengecek kondisi mesin, transmisi, dan bebas tabrakan.

Jika Anda awam soal mesin, gunakan jasa inspeksi pihak ketiga untuk mengecek kondisi mesin, transmisi, dan bebas tabrakan. Cek Legalitas Dokumen: Pastikan BPKB dan STNK asli, serta lakukan cek fisik di Samsat jika diperlukan untuk menghindari kendaraan bodong.

Pastikan BPKB dan STNK asli, serta lakukan cek fisik di Samsat jika diperlukan untuk menghindari kendaraan bodong. Test Drive: Rasakan perpindahan gigi, suara mesin saat idle, serta pastikan AC mendinginkan kabin dengan cepat.

Kesimpulan

Pasar mobil bekas 100 jutaan di tahun 2026 masih didominasi oleh merek-merek Jepang karena durabilitas dan kemudahan servisnya. Pilihlah mobil yang paling sesuai dengan kebutuhan fungsional Anda, bukan sekadar mengikuti tren.