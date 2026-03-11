7 Rekomendasi Mobil Bekas 100 Jutaan Terbaik 2026: Irit dan Bandel

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Memilih mobil bekas dengan anggaran terbatas memerlukan ketelitian ekstra. Di tahun 2026, nilai Mata Uang Rupiah terhadap aset otomotif mengalami pergeseran, namun pasar mobil bekas tetap menawarkan opsi menarik bagi konsumen yang cerdas.
Hatchback ini tetap menjadi incaran utama karena mesin 1.200cc i-VTEC yang sangat efisien. Di tahun 2026, harga unit ini stabil di angka Rp95 juta hingga Rp115 juta tergantung kondisi fisik dan jarak tempuh.
Dikenal sebagai kendaraan yang mudah dirawat. Suku cadangnya melimpah dari kualitas original hingga imitasi, membuatnya sangat ramah di kantong untuk perawatan jangka panjang.
Menawarkan kabin yang lebih senyap dan material interior yang lebih mewah dibanding kompetitor sekelasnya. Sangat cocok bagi Anda yang sering membawa keluarga dalam perjalanan jauh.
Jika Anda tidak ingin pusing dengan masalah teknis mobil tua, pilihlah unit LCGC ini. Dengan budget 100 juta, Anda bisa mendapatkan unit yang usianya masih di bawah 7 tahun.
|Model
|Estimasi Harga (2026)
|Konsumsi BBM
|Kapasitas
|Honda Brio
|Rp95jt - Rp115jt
|20 km/l
|5 Seat
|Toyota Avanza
|Rp90jt - Rp110jt
|13 km/l
|7 Seat
|Suzuki Ertiga
|Rp100jt - Rp115jt
|15 km/l
|7 Seat
Jangan terburu-buru dalam melakukan transaksi. Lakukan beberapa langkah berikut untuk memastikan investasi Anda aman:
Pasar mobil bekas 100 jutaan di tahun 2026 masih didominasi oleh merek-merek Jepang karena durabilitas dan kemudahan servisnya. Pilihlah mobil yang paling sesuai dengan kebutuhan fungsional Anda, bukan sekadar mengikuti tren.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved