3 Rekomendasi Mobil Listrik Kecil: Harga dan Spesifikasi City Car EV

Pasar mobil listrik (EV) kategori city car di Indonesia telah berkembang pesat pada tahun 2026. Kendaraan listrik mungil kini bukan lagi sekadar tren, melainkan solusi nyata untuk mobilitas perkotaan yang padat dan kebijakan pembatasan kendaraan seperti ganjil-genap.

Rekomendasi City Car Listrik Terbaik 2026

Berikut adalah beberapa pilihan unit terbaik berdasarkan riset pasar dan harga OTR Jakarta terbaru:

1. Wuling Air ev

Sebagai pionir mobil listrik mungil di Indonesia, Wuling tetap menjadi pilihan utama. Varian Air ev Lite kini dibanderol mulai dari Rp214 jutaan. Keunggulan utamanya adalah ekosistem servis yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia.

2. Seres E1

Bagi Anda yang mencari efisiensi maksimal dengan budget di bawah Rp200 juta, Seres E1 Type B adalah jawabannya. Dengan harga sekitar Rp189 juta, mobil ini menawarkan kepraktisan berkendara tanpa emisi untuk kebutuhan komuter jarak dekat.

3. VinFast VF 3

VinFast VF 3 membawa angin segar dengan desain ala mini-SUV. Dengan ground clearance 175 mm, mobil ini lebih percaya diri melewati genangan air atau jalanan rusak. Harga OTR Jakarta berada di kisaran Rp230 juta.

Kesimpulan: Pilih yang Mana?

Pilih Wuling Air ev: Jika Anda mengutamakan ketenangan pikiran dengan jaringan bengkel resmi terbanyak.
Pilih Seres E1: Jika prioritas utama adalah harga termurah untuk mobil listrik baru.

Pilih VinFast VF 3: Jika Anda sering melewati jalanan yang kurang rata dan membutuhkan fitur fast charging.

Pilih Changan Lumin: Jika Anda membutuhkan jarak tempuh terjauh (301 km) dalam satu kali pengisian daya.

Catatan: Harga yang tercantum adalah estimasi On The Road (OTR) Jakarta pada Maret 2026 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan dealer dan insentif pemerintah.