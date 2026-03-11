Kapan Harus Ganti Ban? Panduan Umur Maksimal dan Tanda Keausan, Cek sebelum Mudik Lebaran

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Memahami kapan waktu yang tepat untuk mengganti ban kendaraan adalah aspek krusial dalam perawatan otomotif. Ban yang sudah tidak layak pakai dapat meningkatkan risiko aquaplaning di jalan basah dan memperpanjang jarak pengereman secara signifikan.
Ada tiga indikator utama yang harus dipantau oleh setiap pemilik kendaraan:
Segera ganti ban Anda jika ditemukan benjolan pada dinding ban atau retakan halus yang merata. Kondisi ini menandakan kerusakan struktur internal yang dapat menyebabkan ban pecah seketika saat dipacu dalam kecepatan tinggi.
|Jenis Kendaraan
|Umur (Tahun)
|Jarak Tempuh (Km)
|Mobil Penumpang
|3 - 5 Tahun
|40.000 - 50.000 km
|Sepeda Motor
|2 - 3 Tahun
|10.000 - 15.000 km
