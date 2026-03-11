Headline
Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Kapan Harus Ganti Ban? Panduan Umur Maksimal dan Tanda Keausan, Cek sebelum Mudik Lebaran

Media Indonesia
11/3/2026 19:00
Kapan Harus Ganti Ban? Panduan Umur Maksimal dan Tanda Keausan, Cek sebelum Mudik Lebaran
Ilustrasi(Freepik.com)

Memahami kapan waktu yang tepat untuk mengganti ban kendaraan adalah aspek krusial dalam perawatan otomotif. Ban yang sudah tidak layak pakai dapat meningkatkan risiko aquaplaning di jalan basah dan memperpanjang jarak pengereman secara signifikan.

Indikator Utama Penggantian Ban

Ada tiga indikator utama yang harus dipantau oleh setiap pemilik kendaraan:

  • Usia Kalender: Untuk ban mobil, batas ideal adalah 3-5 tahun. Untuk motor, disarankan setiap 2 tahun. Batas maksimal absolut adalah 10 tahun sejak tanggal produksi.
  • Jarak Tempuh: Ban mobil umumnya perlu diganti setelah 40.000 km, sedangkan ban motor antara 10.000 hingga 15.000 km.
  • Tread Wear Indicator (TWI): Jika tapak ban sudah sejajar dengan tonjolan TWI di sela-sela alur, ban dinyatakan aus dan wajib diganti.

Peringatan Keamanan!

Segera ganti ban Anda jika ditemukan benjolan pada dinding ban atau retakan halus yang merata. Kondisi ini menandakan kerusakan struktur internal yang dapat menyebabkan ban pecah seketika saat dipacu dalam kecepatan tinggi.

Tabel Panduan Estimasi Umur Ban

Jenis Kendaraan Umur (Tahun) Jarak Tempuh (Km)
Mobil Penumpang 3 - 5 Tahun 40.000 - 50.000 km
Sepeda Motor 2 - 3 Tahun 10.000 - 15.000 km

Tips Merawat Ban Agar Awet

  1. Cek tekanan angin secara rutin minimal satu bulan sekali sesuai standar pabrikan.
  2. Lakukan rotasi ban setiap 10.000 km agar keausan merata.
  3. Pastikan melakukan spooring dan balancing secara berkala untuk menjaga stabilitas.
  4. Hindari menyemir ban dengan bahan kimia yang mengandung silikon tinggi karena dapat mempercepat keretakan karet.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved