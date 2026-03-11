Kapan Harus Ganti Ban? Panduan Umur Maksimal dan Tanda Keausan, Cek sebelum Mudik Lebaran

Ilustrasi(Freepik.com)

Memahami kapan waktu yang tepat untuk mengganti ban kendaraan adalah aspek krusial dalam perawatan otomotif. Ban yang sudah tidak layak pakai dapat meningkatkan risiko aquaplaning di jalan basah dan memperpanjang jarak pengereman secara signifikan.

Indikator Utama Penggantian Ban

Ada tiga indikator utama yang harus dipantau oleh setiap pemilik kendaraan:

Usia Kalender: Untuk ban mobil, batas ideal adalah 3-5 tahun. Untuk motor, disarankan setiap 2 tahun. Batas maksimal absolut adalah 10 tahun sejak tanggal produksi.

Jarak Tempuh: Ban mobil umumnya perlu diganti setelah 40.000 km, sedangkan ban motor antara 10.000 hingga 15.000 km.

Tread Wear Indicator (TWI): Jika tapak ban sudah sejajar dengan tonjolan TWI di sela-sela alur, ban dinyatakan aus dan wajib diganti.

Peringatan Keamanan! Segera ganti ban Anda jika ditemukan benjolan pada dinding ban atau retakan halus yang merata. Kondisi ini menandakan kerusakan struktur internal yang dapat menyebabkan ban pecah seketika saat dipacu dalam kecepatan tinggi.

Tabel Panduan Estimasi Umur Ban

Jenis Kendaraan Umur (Tahun) Jarak Tempuh (Km) Mobil Penumpang 3 - 5 Tahun 40.000 - 50.000 km Sepeda Motor 2 - 3 Tahun 10.000 - 15.000 km

Tips Merawat Ban Agar Awet