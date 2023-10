Wuling Air ev Menjadi Official Car Partner KTT AIS Forum 2023 

SETELAH sukses menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan di beberapa acara tingkat internasional, Wuling kembali mengambil bagian sebagai Official Car Partner dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023 bertemakan 'Fostering Collaboration, Enabling Innovation, For Our Ocean and Our Future' yang diselenggarakan pada 11 Oktober di Bali.

"Wuling turut bangga menjadi Official Car Partner di gelaran KTT AIS Forum 2023 yang diselenggarakan di pulau Dewata. Momentum ini sejalan dengan komitmen Wuling dalam menghadirkan solusi inovatif untuk menjawab tantangan lingkungan saat ini. Partisipasi Air ev menjadi perwujudan nyata Wuling untuk berkontribusi menciptakan lingkungan yang lebih hijau di masa mendatang. Kami harap para delegasi dapat merasakan manfaat dan pengalaman berkendara bersama mobil listrik Wuling selama konferensi berlangsung," ujar Brand & Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani, Senin (9/10).

Tercatat ada sebanyak 100 unit Air ev varian Long Range mengemban tugas sebagai kendaraan resmi para delegasi yang berasal dari 30 negara pulau dan kepulauan. Selain itu, Air ev turut menemani para perwakilan dari beberapa organisasi internasional yang hadir di AIS Forum 2023.

Baca juga: Wuling Air ev Ambil Bagian di KTT ASEAN ke-43

Seluruh unit Wuling Air ev berwarna Pristine White yang dihadirkan pada gelaran ini tampil dengan livery khusus yang menghiasi seluruh bodi. Terdapat logo resmi 1st High Level Meeting AIS Forum 2023 serta tulisan 'Shaping Clean Tomorrow' yang menjadi semangat Wuling untuk menghadirkan solusi mobilitas demi masa depan yang semakin bersih.

Selanjutnya, motif batik yang menghiasi bagian samping bodi. Wuling turut menampilkan tulisan 'Made in Indonesia' di bagian pintu bagasi serta bendera merah putih pada bagian ke depan untuk mempertegas identitas kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri.

Air ev varian Long Range mampu menempuh hingga 300 kilometer dalam satu kali pengisian baterai penuh sehingga dinilai sesuai untuk memenuhi kebutuhan mobilitas para delegasi. Keunggulan lainnya yang dimiliki oleh mobil ramah lingkungan ini adalah kemudahan untuk dikendarai dengan ukuran bodinya yang compact dan dilengkapi berbagai fitur modern sehingga memampukan untuk bergerak bebas di perkotaan. Tak hanya itu, untuk pengisian daya Wuling Air ev juga mudah dan praktis.

Baca juga: Wuling Air ev Jadi Official Car Partner KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo

Wuling turut memberikan pelatihan kepada 100 tenaga pengemudi dengan pengenalan dasar mengenai Air ev sekaligus praktik berkendara di berbagai situasi dan kondisi jalanan. Penguasaan materi, cara penggunaan, hingga pelatihan berkendara disampaikan langsung oleh tenaga ahli dari Wuling untuk mempersiapkan setiap personil yang melayani mobilitas para delegasi selama acara konferensi tingkat tinggi ini berlangsung. (RO/S-3)