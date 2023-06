Kencan 'Short Time' dengan Yaris Cross Hybrid

PT Toyota Astra Motor (TAM) memberi kesempatan ke sejumlah media di Jakarta untuk merasakan langsung produk terbaru All New Toyota Yaris Cross yang diperkenalkan pertama kali pada Mei lalu. All New Toyota Yaris Cross merupakan kendaraan di segmen sport utility vehicle (SUV) kompak kelas B.

All New Toyota Yaris Cross ditawarkan dalam dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin (gasoline) dan mesin hybrid. Untuk varian gasoline menggunakan 1.500 cc 4 silinder Dual VVT-i bertenaga 106 hp dengan torsi 138 Nm. Tersedia pilihan transmisi manual 5-speed dan CVT.

Sementara varian hybrid-nya menggunakan mesin 1.500 cc bertenaga 111 Hp dilengkapi EV Mode dan transmisi CVT yang bersinergi dengan motor listrik dan baterai lithium-ion untuk menggerakkan as roda depan.

Kebetulan, All New Toyota Yaris Cross yang tersedia adalah varian tertinggi, yaitu All New Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid Electric Vehicle (HEV). Model ini dibekali dengan fitur terlengkap.

Panel-panel soft touch, bertaburan di seantero kabin yang membuatnya terasa semakin berkelas. Uniknya, ada aksen strip biru pada bagian dasbor yang memperkuat aura ramah lingkungan.

Tampilan instrumen panel sepenuhnya menggunakan sistem digital berisi beragam informasi yang dibutuhkanoleh pengemudi. Roda kemudinya juga memiliki banyak tombol untuk mengatur berbagai fungsi.

Posisi mengemudi mudah didapat berkat roda kemudi yang memiliki fitur tilt dan telescopic steering. Melirik ke konsol tengah, terlihat jelas fitur electric parking brake dan brake hold assist-nya. Pencet tombol start dan tak ada suara. Rupanya mobil ini dalam mode EV.

Memanfaatkan kesempatan yang singkat, SUV 5 penumpang itu kami keluarkan dari halam parkir Afterseven Cafe, Quantis Sport Club Eminent, BSD City, Kec. Pagedangan, Tangerang, Banten, untuk dicoba langsung di jalan raya di lingkungan kawasan perumahan elit tersebut.

Kesan pertama, cukup asyik mengendarai Yaris Cross HEV di kondisi kemacetan yang 'stop 'n go'. Akselerasinya kuat, namun nihil sentakan. Performa remnya juga sangat 'linier' dengan tingkat kekuatan pijakan kaki pengemudi yang membuat kami percaya diri.

Rasio roda kemudi juga terasa ideal, dan tidak terlalu ringan saat diputar, sehingga memberikan rasa yang mantap saat kendaraan ini diajak berlari mengejar waktu, maupun melakukan manuver mendadak pada kecepatan tinggi.

Pada kecepatan tinggi, suspensi kendaraan yang diklaim memiliki kandungan lokal 80% ini terasa nyaman, sementara pada kecepatan rendah akan menimbulkan cita rasa sporty yang kuat. Berpindah jalur pada kecepatan sedang juga tidak membuat kendaraan kehilangan kestabilannya.

Jok bagian belakang juga menyisakan ruang kaki yang cukup luas. Kehadiran panoramic roof-nya juga mampu menambah kesan lapang pada bagian kabinnya. Begitu pula dengan ruang kargo alias bagasinya yang dilengkapi penutup dan jaring untuk melindungi barang bawaan. Pintu bagasi juga sudah dilengkapi sistem elektrik untuk membuka dan menutupnya.

Sayangnya, jatah bercumbu dengan Yaris Cross yang diberikan TAM hanya paket 'short time', yang justru mendulang rasa semakin penasaran terhadap model SUV kompak yang ditawarkan mulai dari harga Rp351 juta itu.