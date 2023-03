KIA Serahkan Unit Kia EV6 ke Konsumen Pertama di GJAW 2023

PT Kreta Indo Artha (KIA), anak perusahaan di bawah naungan Indomobil Group, hadir di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada 10-19 Maret. Pada pameran ini, KIA menghadirkan tujuh mobil dalam lima model andalannya.

Adapun kendaraan yang ditampilkan masing-masing adalah: satu unit Kia Seltos GT Line, 2 unit Kia Sonet, 2 unit Kia Carens, Kia Carnival, dan Kia EV6 GT Line. KIA juga mengundang pelanggan pertama The All New Kia EV6 di Indonesia hadir untuk menerima kendaraan listrik idamannya dalam acara konferensi pers di booth KIA pada Jumat (10/3), di Hall A2 JCC.

Sejak penampilan perdananya, The All-New Kia EV6 telah mencuri perhatian masyarakat, seiring dengan meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap kendaraan berbasis baterai (BEV) yang menjadi trend sejak dua tahun terakhir.

Kehadiran The All-New Kia EV6 merupakan momentum yang sangat tepat, seiring dengan melonjaknya permintaan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai dampak positif dari pulihnya ekonomi nasional dan semakin tingginya harga BBM. Hal ini tercermin dari meningkatnya total penjualan BEV di Indonesia pada 2022 yang menyentuh angka diatas 10.000 unit, jauh diatas perolehan pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 685 unit.

Keunggulan Kia EV6 dalam hal performa sepertinya menjadi salah satu faktor utama yang menarik minat konsumen di Indonesia, seperti terlihat dari banyaknya permintaan yang diterima oleh KIA dengan lebih dari 150 pesanan yang tercatat sejauh ini.



“Kia EV6 menandai era baru percaturan industri kendaraan listrik di Indonesia. Performa Dual motor AWD yang mengagumkan dan waktu pengisian daya yang sangat cepat akan meningkatkan kenikmatan berkendara dan kenyamanan tinggi serta memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa serta unik,” ujar Marketing & Development Division Head KIA Ario Soerjo, di Jakarta, Jumat (10/3).

Dikembangkan di studio desain Kia di Seoul, Frankfurt dan Irvine, California, EV6 adalah sebuah kolaborasi yang terinspirasi oleh filosofi desain yang disebut 'Opposites United', yang mengambil inspirasi kontras yang ditemukan di alam dan kehidupan sehari-hari.

Elemen desain utama meliputi desain grill 'digital tiger' yang dipadu dengan lampu depan yang memiliki pola sequential dynamics, tutup bagasi yang berfungsi sebagai spoiler, klaster lampu belakang yang menyatu, gagang pintu model flush exterior door handle, serta ukuran ban 20 inci yang mampu membuatnya terlihat gagah.

Kia EV6 dibanderol dengan harga Rp1,299 miliar (on the road Jakarta) dan hadir dalam lima pilihan warna: Aorora black pearl, moonscape, yacht blue, snow white earl dan runway red. (S3)