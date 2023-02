Suzuki Gelar Promo dan Test Drive Berhadiah di IIMS 2023

MELENGKAPI hadirnya beragam lini produk unggulan Suzuki di booth bertema 'New Generation of Urban Mobility' di Hall A2 JIExpo selama pameran IIMS 2023 berlangsung, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga menghadirkan beragam promo menarik khusus bagi calon konsumen dan pengunjung yang ingin membeli mobil di pameran IIMS 2023 yang berlangsung pada 16-26 Februari. Promo yang ditawarkan mulai dari keringanan transaksi, cashback hingga hadiah langsung yang memberikan keuntungan berlipat bagi konsumen.

“Turut menjadi salah satu partisipan IIMS 2023, Suzuki bukan hanya memperkenalkan produk baru yang ramah lingkungan dan berlimpah fitur, tetapi juga menghadirkan beragam pilihan tawaran menguntungkan buat calon konsumen serta hadiah langsung yang dapat diperoleh pengunjung setiap melakukan pembelian All New Ertiga, XL7, Baleno, SX4 S-Cross dan juga New Carry,” ujar Assistant to Departement Head 4W Sales SIS Randy R Murdoko, Sabtu (18/2).

Untuk pembelian All New Ertiga, XL7, dan Baleno pengunjung IIMS akan mendapat penawaran uang muka (DP), bunga kredit yang rendah, pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun. Sedangkan untuk pembelian SX4 S-Cross cukup membayar TDP (Total Down Payment) 15%, bunga kredit yang rendah, dan pilihan tenor cicilan hingga 7 tahun.

Selain itu, ada pula tambahan cashback sebesar Rp 3 Juta untuk XL7 dan cashback Rp 4 Juta untuk All New Ertiga , SX4 S-Cross, dan Baleno transmisi Manual apabila calon konsumen melakukan tukar tambah pembelian melalui Auto Value.

Sebagai dukungan kepada pelaku bisnis atau wirausaha, Suzuki juga menyuguhkan keuntungan lebih untuk setiap pembelian New Carry. Calon konsumen berkesempatan mendapatkan promo DP rendah, potongan angsuran, bunga kredit yang kompetitif dan pilihan tenor cicilan hingga 5 tahun.

Sebagai penambah untung bagi calon konsumen, Suzuki juga memberikan hadiah langsung berupa uang elektronik yang bernilai Rp500.000 hingga Rp2 juta sesuai dengan tipe mobil Suzuki yang dipilih.

Agar calon konsumen semakin yakin dengan pilihannya, Suzuki menyediakan kendaraan test drive sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah undian berupa logam mulia 5 gram untuk 3 orang pemenang, voucher hotel senilai Rp6 Juta untuk 6 orang pemenang dan voucher belanja senilai Rp4 Juta untuk 8 orang pemenang.

“Pengunjung dapat menggunakan promo menguntungkan ini selama pameran otomotif IIMS 2023 berlangsung. Adanya tawaran ini adalah untuk memudahkan konsumen mendapatkan mobil impiannya dari Suzuki untuk menemani mobilitas sehari-hari. Dalam kesempatan ini juga pengunjung dapat merasakan pengalaman berkendara secara langsung di area test drive dengan cara mendaftarkan diri di booth Suzuki yang berlokasi di Hall A2,” tutup Randy. (S-4)