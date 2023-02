Kembalinya SUV Legendaris Suzuki Grand Vitara

MEMERIAHKAN pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan kembali nama legendaris, Suzuki Grand Vitara, Kamis (16/2). Grand Vitara hadir dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), yang menjadikannya mobil dengan teknologi elektrifikasi di kelas Medium Sport Utility Vehicle (MSUV).

Mengusung tagline ‘Gear To Dominate, Excellence Escalated’, Grand Vitara akan membawa pengalaman baru yang lebih tinggi untuk eksplorasi gaya hidup modern.

Sales Marketing Director Suzuki Indonesia Matsushita Ryohei, menyampaikan bahwa hadirnya Grand Vitara kembali mengaspal di Indonesia merupakan sebuah wujud komitmen Suzuki dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan SUV pintar dengan kualitas terbaik seiring kemajuan teknologi.

“Saat ini, ada pergerakan trend dan kebutuhan di industri otomotif dengan mendominasinya SUV di Indonesia. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang ramah lingkungan juga terus meningkat. Dengan studi komprehensif dan mendalam, kami berinovasi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan menghadirkan kembali salah satu SUV bersejarah milik Suzuki yaitu Suzuki Grand Vitara,“ terang Matsushita di sela-sela acara peluncuran, Kamis (16/2).



Sebagai city cruiser yang modern, Grand Vitara hadir dengan sentuhan desain eksterior yang elegan, tangguh serta sporty. Kelengkapan fitur dan kenyamanan yang terdapat pada Grand Vitara memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar masa kini.

Grand Vitara memiliki dimensi panjang 4.345 mm, lebar 1.795 mm dan tinggi 1.645 mm yang memberikan tampilan kompak dan lincah berkat dukungan wheelbase berukuran 2.600 mm.

Sumber tenaganya berasal dari mesin 1.500cc berkode K15C Dual Jet yang ramah lingkungan serta efisien berkat penyematan teknologi SHVS yang dapat mengoptimalkan penggunaan bahan bakar sesuai kebutuhan sekaligus menekan emisi gas buang dengan lebih baik.

Mesin ini mampu menghasilkan output 103 PS pada 6.000 rpm dan torsi sebesar 136,8 Nm pada 4.400 rpm yang disalurkan pada 6-speed Automatic Transmission yang juga dilengkapi dengan paddle shift di balik lingkar kemudi. Teknologi SHVS mengusung penggunaan ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-ion Battery yang akan mengoptimalkan kinerja mesin bensinnya..

Dengan ground clearance setinggi 210 mm, kendaraan ini memungkinkan untuk diajak melewati beragam medan jalan yang buruk. Didukung suspensi depan model MacPherson Strut with Coil Spring dan bagian belakang menggunakan Torsion Beam menjadikannya lebih nyaman.

Perangkat keselamatannya didukung 6 Airbag, ESP (Electronic Stability Program), ABS (Anti-lock Braking System), BA (Brake Assist) dan EBD (Electronic Brake-force Distribution). Ada juga 360 camera, rear parking camera serta parking sensor untuk memudahkan pengendara melihat kondisi sekitar mobil. Kehadiran fitur Hill Hold Control juga memberikan rasa aman saat kondisi mobil mulai bergerak di jalanan menanjak.

Kelengkapan lainnya berupa panoramic sunroof, LED Projector Headlamp berikut Autolight with Guide Me Light, Cruise Control, Head Up Display (HUD) dan smartphone wireless charging. Ditambah head unit touchscreen 9 inch yang dapat terkoneksi dengan smartphone.

Grand Vitara hadir dengan dua varian yaitu GX dan GL. Pada varian GX tersedia 4 pilihan warna Pearl Splendid Silver + Black, Pearl Artic White + Black, Pearl Celestial Blue dan Pearl Midnight Black. Sedangkan pada varian GL tersedia 3 pilihan warna seperti Pearl Artic White, Prime Grandeur Grey dan Pearl Midnight Black. (S-4)