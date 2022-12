Tujuh Model Mobil Honda Raih Gelar Terbaik di GridOto Award 2022 

HONDA berhasil meraih berbagai penghargaan di ajang GridOto Award 2022 yang diadakan secara virtual pada Sabtu (26/11) di channel Youtube GridOto & Otomotif TV. Sebanyak tujuh model yang terdiri dari Honda Brio, BR-V, City, City Hatchback, Civic dan CR-V berhasil meraih penghargaan di kategorinya masing-masing.

Honda Brio berhasil meraih penghargaan sebagai model terbaik di kelas Compact Hatchback, sedangkan Honda All New BR-V sebagai model terbaik di kelas Small MPV Crossover. Kemudian Honda City berhasil menjadi model terbaik di kelas Small Sedan dan Honda Civic RS model terbaik di kelas Medium Sedan.

Sementara di kategori lainnya yaitu Best Resale Value yang dinilai berdasarkan seberapa baik nilai jual kembali dari sebuah mobil di pasaran. Sebanyak 3 penghargaan diraih Honda untuk model Honda City Hatchback RS sebagai Best Resale Value di kelas Small Hatchback, Honda CR-V 1.5L Turbo di kelas Medium SUV dan Honda Civic di kelas Medium Sedan.

"Kami bangga dan bersyukur atas penghargaan yang kami peroleh dari GridOto Award 2022. Semua penghargaan ini sejalan dengan komitmen Honda untuk terus memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi konsumen, mulai dari mencari informasi mengenai mobil Honda, melakukan pembelian, hingga saat menggunakan mobil sehari-hari. Kami terus berkomitmen untuk memberikan hal terbaik lewat produk maupun pelayanan," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HMP) Yusak Billy, Selasa (29/11). (S-4)