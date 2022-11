OLX Autos IMX 2023 Usung Tema Kreativitas Masa Depan

AJANG pameran modifikasi tahunan Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) yang kembali berkolaborasi dengan OLX Autos Indonesia menjadi sponsor utama mengusung tema baru 'The Future of Creativity akan menghadirkan suguhan program yang lebih kreatif dan menarik serta venue yang lebih besar pada 2023 mendatang.

Hal ini diungkap dalam konferensi pers dan Kick Off OLX Autos IMX 2023 di Beer Hall kawasan SCBD Jakarta Selatan, Senin (28/11), yang dihadiri Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI Taufiq Bawazier, dan Staf Ahli Menparekraf RI Bidang Inovasi dan Kreativitas Josua Puji Mulia Simanjuntak.

Ketua Umum IMI sekaligus Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut positif gelaran OLX Autos IMX 2023 demi menyongsong masa depan industri modifikasi Indonesia menuju era elektrifikasi kendaraan. Menurut pria yang disapa Bamsoet ini, era elektrifikasi menjadi tantangan baru para modifikator di tahun-tahun mendatang.

"Di sisi lain, industri modifikasi dan aftermarket bersama Kemenperin RI sedang mengupayakan untuk mendorong kreativitas anak muda supaya mendapat sertifikasi dan pengakuan atas hasil karyanya sehingga bisa mengantongi legalitas di Tanah Air. Jangan sampai kita hanya sekedar menikmati produk modifikasinya saja. Sudah saatnya industri modifikasi dan produk aftermarket bangkit dan menjadi pemain di ranah Internasional," tegas Bamsoet.

Hal itu diamini oleh Taufiq Bawazier. Ia juga menambahkan, berkembangnya industri modifikasi dalam negeri tidak hanya akan memberikan nilai tambah melalui kreativitas dan inovasi, tetapi juga multiplier effect dengan berkembangnya industri komponen kendaraan aftermarket berskala Industri Kecil Menengah (IKM).

"Gelaran OLX Autos IMX 2023 'The Future of Creativity' merupakan strategi yang tepat untuk merangsang ekosistem industri komponen aftermarket. Ke depannya, kami mendorong agar NMAA sebagai asosiasi industri modifikasi menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSPro) untuk jasa industri modifikasi kendaraan bermotor," imbuh Taufiq.



IMX Project Director Andre Mulyadi menyampaikan, menginjak tahun ke-6, IMX menyambut positif era baru teknologi dan migrasi kendaraan listrik di Indonesia dengan menyajikan beragam program yang lebih menarik dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Konsep terbaru ini turut didukung regulasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui lintas Kementerian yang ikut terlibat di dalamnya, termasuk Kemenperin, Kemenparkekraf dan IMI.

“Secara bisnis, perkembangan otomotif dan aftermarket tumbuh beriringan dengan perkembangan teknologi di dunia untuk membuka jaringan guna memperkenalkan serta mengeksplorasi pasar industri modifikasi dan aftermarket Indonesia di masa depan,” ungkap Andre.

Rangkaian IMX 2023

IMX series 2023 akan digelar di beberapa kota sepanjang tahun, seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan Bali. Sementara itu puncak acara OLX Autos IMX 2023 akan digelar pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 di Hall A – B JCC Senayan, Jakarta.

Berbagai program dan juga konten khas IMX akan menjadi daya tarik tersendiri seperti, IMX Blackstone LiveModz All Star Challenge 2023, IMX Overseas Guest, NMAA Top 50, New Car Dress Up, IMX Special Deals, IMX Garage Sale dan IMX Aftermerket Auction serta IMX Masterclass. Tak ketinggalan konten program lifestyle juga akan tersaji seperti, Sneakers Area dan Sneakers Auction, Art Exhibition, dan tentunya official merchandise IMX & Mindblowon Tahilalats Studio serta sejumlah kejutan lain akan mewarnai agenda sepanjang tahun dalam rangkaian OLX Autos IMX 2023.

Di tahun ini, OLX Autos IMX 2023 juga kembali menyiapkan dua unit Supergiveaway mobil modifikasi yang sudah menjadi daya tarik para pengunjung di setiap tahunnya. Nanti nya konsep mobil modifikasi yang menjadi Supergiveaway akan sesuai tema IMX tahun ini, yakni ‘The Future of Creativity’. Salah satu dari mobil yang bisa didapatkan para pengunjung tahun akan sangat menarik yaitu: Supergiveaway Mobil Listrik Modifikasi. (S-4)