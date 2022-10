Wuling Serahkan 300 Air ev untuk Dukung G20

WULING Motors (Wuling) hari ini merealisasikan komitmennya dalam menyukseskan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dengan melakukan handover ceremony Air ev kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Republik Indonesia dalam acara bertajuk 'Seremoni Serah Terima Kendaraan Resmi G20 Indonesia 2022'.

Acara serah terima 300 unit kendaraan listrik ini dilakukan secara langsung oleh President Director Wuling Motors Shi Guoyong kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Plaza Bung Karno, Parkir Selatan GBK, Jakarta, Rabu (26/10).

Sebagai Official Car Partner KTT G20 Wuling menyediakan 300 unit Air ev yang terdiri dari 216 unit tipe Long Range dan 84 unit tipe Standard Range dalam rangka mendukung mobilitas para delegasi G20 dan organisasi internasional di Bali selama 15-16 November 2022 mendatang.

"Kami sangat bangga dapat mendukung pelaksanaan KTT G20 di Bali sebagai Official Car Partner. Dukungan ini kami wujudkan dengan menyediakan sebanyak 300 unit Wuling Air ev yang menjadi pendukung mobilitas ramah lingkungan bagi para delegasi dan organisasi internasional. Langkah ini pun menjadi tonggak sejarah baru bagi kami untuk berkontribusi bagi Indonesia dan dunia untuk menuju masa depan yang lebih hijau melalui kendaraan bebas emisi, Wuling Air ev," ujar Shi Guoyong, Rabu (26/10).

Selama KTT G20 berlangsung, Wuling Air ev ditugaskan sebagai kendaraan resmi para delegasi anggota G20, yang berasal dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, Uni Eropa, Uni Emirat Arab, Belanda, Fiji, Kamboja, Rwanda, Senegal, Singapura, Spanyol, dan Suriname.



Kendaraan listrik kompak ini juga akan mendukung mobilitas berbagai organisasi internasional yang hadir di acara ini, antara lain Asian Development Bank (ADB), Financial Stability Board (FSB), Islamic Development Bank (IDB), International Labor Organization (ILO), International Monetary Fund (IMF), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), World Health Organization (WHO), dan World Trade Organization (WTO).

"G20 adalah showcase yang penting bagi kita untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam bertransisi menuju energi bersih dan Wuling menjadi bagian penting dalam ekosistem mobil listrik di Indonesia. Terima kasih atas dukungan Wuling karena ini akan menjadi bagian penting dari G20," ujar Mensetneg Pratikno dalam pembukaan acara tersebut. (S-4)