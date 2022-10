Penjualan Mobil Suzuki September Bukukan 7.902 Unit  

SEPANJANG September 2022 PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berhasil mencatatkan peningkatan penjualan retail kendaraan roda empat sebesar 7% jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, yaitu September 2021. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, angka penjualan retail Suzuki juga naik sebesar 1%.

Yang cukup menarik, penjualan retail Suzuki sepanjang September 2022 merupakan pencapaian yang tertinggi selama periode Januari-September 2022, yaitu dengan total 7.902 unit.

Menurut Assistant to Departement Head 4W Sales SIS Randy R Murdoko, Sepanjang September penjualan retail Suzuki mengalami peningkatan baik di kategori mobil penumpang maupun mobil niaga ringan.

"Di kategori mobil penumpang sendiri, penjualan retail Suzuki mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan September 2021. Sedangkan jika dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Agustus 2022, penjualan retail mobil penumpang Suzuki mengalami peningkatan sebesar 3%,” papar Randy, Jumat (21/10).

Selama periode Januari sampai September 2022, retail sales dan whole sales Suzuki didominasi oleh kategori mobil niaga ringan sebesar 61% dan mobil penumpang sebesar 39%. New Carry menjadi kontributor pertama dengan kontribusi 61%, disusul dengan XL7 sebesar 18% dan All New Ertiga Hybrid yang berkontribusi 12%.

Melihat All New Ertiga Hybrid yang baru diluncurkan pada Juni (10/6) lalu menjadi salah satu kontributor terbesar di penjualan retail Suzuki, membuktikan bahwa LMPV Hybrid pertama di Indonesia ini mendapat respon positif dari masyarakat.

Hal tersebut banyak ditunjang faktor dari pembaruan All New Ertiga Hybrid yang sudah menggunakan teknologi elektrifikasi yaitu Teknologi Suzuki Smart Hybrid dan dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang membuat All New Ertiga Hybrid menjadi kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

“Adanya peningkatan penjualan ini tentu tidak lepas dari peran pelanggan setia Suzuki. Terlebih dengan kepercayaan mereka terhadap All New Ertiga Hybrid yang telah menggunakan teknologi terbaru yaitu Suzuki Smart Hybrid," imbuh Randy. (S-4)