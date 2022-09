MMKSI Luncurkan Mitsubishi New Xpander Cross

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengusung tagline “Rise to Your Life’s Adventure”, model ini hadir dengan berbagai penyempurnaan dengan tampilan lebih agresif dan dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang akan menambah excitement dalam berkendara.

1. Attractive Design

New Xpander Cross hadir dengan desain baru pada sisi eksterior dengan desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors dan kini telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih agresif, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif.

Pembaruan eksterior terdapat pada: T-Shape Headlamp, Front & Rear Powerful Bumper Design, 17- inch Alloy Wheel Design, LED Foglamp, Distinctive Trapezoid Grille, dan Wheel Arc Moulding yang disempurnakan.

2. High Class Interior

New Xpander Cross menawarkan kemewahan dan kenyamanan pada sisi interior dengan kabin yang luas dan berkualitas tinggi, dilengkapi dengan berbagai macam tempat penyimpanan serbaguna, serta pilihan konfigurasi kursi yang flexibel memberikan kemudahan dan utilitas maksimal.

3. Driving Comfort & Safety

Salah satu penyempurnaan produk pada model ini yaitu ada pada penambahan fitur-fitur yang dapat menambah kenyamanan para pengguna dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari.

Penambahan fitur pada model ini di antaranya: wireless charger, 8inch LCD Meter Cluster, dan New Steering Wheel Design. Dan juga telah dilengkapi dengan Micron Air Filtration yang menjaga sirkulasi kualitas udara di dalam kabin dan meningkatkan kenyamanan seluruh anggota keluarga.

Dari sisi fitur keselamatan, New Xpander Cross semakin lengkap dengan disematkannya sistem pengereman AYC, yang meningkatkan performa menikung dengan menyesuaikan gaya pengereman pada roda depan untuk mengoptimalkan kestabilan kendaraan ketika bermanuver secara cepat atau dijalan yang licin.

Saat menikung di permukaan jalan yang licin, AYC akan mengerem roda depan di bagian dalam tikungan, meminimalkan understeer dan memungkinkan kendaraan mengikuti garis yang lebih dekat dengan yang diinginkan pengemudi.

Bekerja sama dengan Anti-lock Braking System (ABS) dan Active Stability Control (ASC), sistem ini mendukung keselamatan, keamanan, dan kenyamanan berkendara di berbagai cuaca dan kondisi jalan.

Dan juga dilengkapi dengan fitur Multi Around Monitor yang dapat memberikan tampilan disekitar kendaraan yang membantu pengemudi parkir dengan lebih aman.

4. Tipe & Pilihan Warna

New Xpander Cross hadir dalam 2 (dua) varian: CVT Premium Package dan Manual Transmission. Dengan 5 (lima) pilihan warna yakni Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Blade Silver Metallic, Graphite Gray Metallic, dan warna baru Green Bronze Metallic.

5. Genuine Accessories

Mitsubishi Motors Genuine Accessories dirancang dan dikembangkan bersama-sama dengan kendaraan Mitsubishi Motors untuk integrasi yang sempurna. Semua sepenuhnya diuji untuk keselamatan, fungsionalitas, daya tahan, serta mematuhi regulasi kendaraan yang ada.

Dengan penggunaan aksesoris ini dapat memberikan tampilan berbeda dengan desain baru namun tidak mengubah bentuk, material, serta fungsinya.

Khusus untuk New Xpander Cross ini, genuine accessories terdiri dari: Mud Guard Set, Rear Bumper Protector, Side Visor Set, Scuff Plate Set, Engine Hood Emblem, Fuel Lid Garnish, Muffler Cutter, Tailgate Spoiler, Wheel Lock Nut Set, Engine Hood Emblem dan Dashcam.

MMKSI juga menyediakan Genuine Accessories dalam bentuk paket sesuai dengan kebutuhan konsumen, adapun paket dari New Xpander Cross Genuine Accessory adalah sebagai berikut : Urban Package, Adventure Package, Sporty Package, Safety Package, dan Platinum Package.

Segala pengembangan dan penyempurnaan yang dibenamkan pada New Xpander Cross, melengkapi berbagai keunggulan yang telah disematkan pada model sebelumnya. Spesifikasi lengkap dari model ini dapat dilihat pada tautan berikut: Rise To Your Life's Adventure. (RO/OL-09)