Alva One Skutriknya Kaum Urban

PT Ilectra Motor Group (IMG), produsen motor listrik merek Alva, menggelar workshop produk terbaru skuter listrik (skutrik) Alva One sebagai bagian dari rangkaian acara GIIAS 2022 bertempat di ICE BSD, Tangerang.

“Alva One merupakan produk pertama IMG yang diproduksi di Cikarang dan dari sini ke depannya, kami mencanangkan Alva sebagai motor listrik yang memahami kebutuhan konsumen Indonesia,” ujar Presiden Direktur IMG Purbaja Pantja dalam acara diskusi bersama para jurnalis di GIIAS 2022, Senin (15/8).

Menurutnya, kehadiran Alva One bukan sekadar produk motor listrik, tetapi juga sebagai 'Game Changer' yang menghadirkan Lifestyle Mobility Solution dengan kemudahan aplikasi yang akan menjadi bagian dari perubahan gaya hidup masyarakat urban, sekaligus menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Meskipun masih baru di dunia kendaraan roda dua, IMG telah mempersiapkan fitur dan benefit terbaik yang bisa dirasakan dan didapatkan oleh penggunanya. Diantaranya adalah warranty baterai selama 3 tahun atau 25.000 km, serta servis gratis dan warranty sperparts selama 2 tahun atau 20.000 km.

IMG juga memberikan menyiapkan Roadside Assistance atau layanan darurat 24 jam jika pengguna mengalami kendala saat di perjalanan. Pengguna hanya perlu melakukan panggilan ke nomor hotline, maka petugas akan datang memberikan solusi batrai pengganti atau hal-hal yang dibutuhkan lainnya sehingga pengguna dapat kembali melanjutkan perjalanan.

Benefit lainnya berupa program trade-in dimana pengguna Alva One dapat melakukan tukar tambah saat Alva meluncurkan motor generasi kedua, yang diklaim dengan harga jual yang tidak jauh dari harga belinya.

Pengembangan motor listrik Alva One sudah dilakukan sejak 2020 dengan fitur utama Alva mobile APP yang dapat terkoneksi dengan motor Alva One. Aplikasi ini mampu berperan sebagai remote On/Off, GPS locator and tracker, battery monitoring, charging station locator, Alva experience center locator, Alva roadside assistance, monthly saving estimator, dan bike sharing access.

Dalam hal desain, Alva menggandeng desainer ternama, Massimo Tartarini (President & CEO of ITALJET) dengan air intake dan swing arm yang jadi bagian trademark atau desain yang spesial bagi Alva One. (S-4)