Intip Lebih Dekat Wuling Air ev

DALAM kegiatan media briefing, Jumat (12/8), Wuling Motors (Wuling) menjelaskan lebih jauh terkait varian kendaraan listrik pertama mereka di pasar Indonesia, Air ev.

Dari segi performa dan kapasitas baterai, Wuling Air ev mengusung motor listrik berdaya maksimal 30 kW yang dikombinasi baterai lithium ferro-phosphate (LFP) berkapasitas 17,3 kWh untuk tipe Standard Range dengan jarak tempuh hingga 200 kilometer dan 26,7 kWh untuk tipe Long Range dengan jarak tempuh hingga 300 kilometer saat terisi penuh.



Pada bagian eksterior, gaya future-tech pada Wuling Air ev tertuang pada Illuminous Wuling Logo dan minimalist dualtone color scheme, sementara pada varian Long Range terdapat beberapa tambahan fitur seperti Integrated Floating Widescreen dengan layar meter cluster dan head unit berukuran 10,25 inci, serta keyless entry, synthetic leather seat, Smart Start System, dan Extended Horizon LED DRL.



Sistem pengereman didukung dengan rem cakram pada roda depan dan belakang, ABS, EBD, Hill Hold Control (HHC), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), Sound Module for pedestrian Warning serta ISOFIX. Khusus Wuling Air ev Long Range masih ditambah lagi dengan Electronic Stability Control (ESC) dan Electric Parking Brake with Automatic Vehicle Hold (AVH).



Dalam kegiatan Media Briefing juga dipaparkan latar belakang mengapa Wuling Air ev dianggap cocok untuk pasar di indonesia. Berdasarkan penelitian Wuling, mayoritas pengemudi di Indonesia berkendara setiap harinya untuk perjalanan ke kantor atau ke sekolah dengan membawa maksimal empat penumpang termasuk pengemudi dengan rata-rata jarak tempuh kurang dari 50 kilometer per harinya.



“Wuling Air ev hadir sebagai jawaban tantangan kendaraan ramah lingkungan yang semakin dibutuhkan saat ini yang mampu mengakomodasi kebutuhan berkendara sehari-hari konsumen Indonesia,” kata Product Planning Wuling Motors Danang Wiratmoko di ICE BSD, Jumat (12/8).



Aftersales Director Wuling Motors Maulana Hakim menambahkan, perusahaannya juga turut menyediakan layanan purna jual yang lengkap untuk setiap konsumen Air ev di Indonesia.

"Hal ini merupakan komitmen kami dalam rangka memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik pertama dari Wuling untuk Indonesia ini. Dengan demikian, konsumen tidak perlu khawatir untuk memiliki Wuling Air ev,” jelas Aftersales Director Wuling Motors Maulana Hakim. (S-4)