GIIAS 2022 Dukung Penuh Mobilitas Listrik  

MENYAMBUT gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang tinggal mengitung hari. Gabungan Industi Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) bersama Seven Event menggelar GIIAS Talk bertajuk 'New Era of Electric Vehicle Experience' di Cibis Park, Cilandak, Jakarta, Sabtu (30/7).

Hadir sebagai narasumber: jurnalis Gridoto Aries Adhittiya Putra, Managing Director PT Electra Mobilitas Indonesia (ALVA) Antonius Rainier Haryanto, dan Redaktur Pelaksana motorplus-online.com Niko Fiandri, serta Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara. Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah komunitas mobil dan motor. Talkshow ini bertujuan untuk mengampanyekan pentingnya kendaraan listrik untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik di masa mendatang.

Saat ini tren mobilitas dan otomotif di Indonesia tengah bergerak ke arah teknologi listrik. tidak hanya kendaraan roda empat, kendaraan roda dua pun mengalami hal yang sama. Hal ini terlihat dengan gencarnya berbagai brand otomotif roda empat yang terus menuju elektrifikasi. Begitu pula di segmen roda dua yang mulai diisi oleh pemain-pemain baru yang mengandalkan penggerak listrik sebagai menu utamanya.

Hal ini juga yang semakin memantapkan penyelenggara pameran GIIAS 2022 yang akan lebih menitikberatkan pada teknologi ramah lingkungan tersebut. Menurut Kukuh Kumara, peralihan mobilitas ke teknologi elektrifikasi merupakan suatu keniscayaan, terkait semakin menipisnya ketersediaan minyak bumi yang tidak ramah lingkungan, yang diperkuat oleh isu lingkungan.

Project Director Seven Event Agus Riyadi dalam sambutannya menjelaskan bahwa pihaknya sebagai penyelenggara GIIAS 2022 akan menyiapkan sarana untuk mendukung mobilitas listrik yang akan dihadirkan dalam pameran. Kendaraan listrik menurutnya, telah memasuki eranya di dunia, termasuk di Indonesia.

Pihak Gaikindo juga konsisten mendorong para anggotanya untuk menghadirkan teknologi terbaru pada produk-produk kendaraan mereka.

"Di momen-momen awal era kendaraan listrik inilah kita harus lebih siap. Pengunjung pameran juga nantinya bisa mulai belajar bagaimana memahami kendaraan listrik yang sebenarnya," ujar Agus.

Hal senada diungkap oleh Kukuh Kumara, ia juga menambahkan bahwa Indonesia harus bersyukur karena negeri ini dikaruniai sumber-sumber daya alam terbarukan yang sangat melimpah yang dapat diolah menjadi pembangkit listrik. Mulai dari energi surya yang tersedia hampir sepanjang tahun, aliran-aliran sungai, hingga angin. "Tinggal bagaimana komitmen pemerintah dalam pemanfaatan ini rasanya akan jadi kuncinya," imbuhnya. (S-4)