Membedah Fitur Internet of Vehicle Wuling di IIMS 2022

DI ajang pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022, Wuling Motors mengusung tema 'Experience The Next Innovation' yang tertuang pada lini produk yang ditampilkan. Salah satu inovasi yang turut dipamerkan adalah Internet of Vehicle (IoV) yang diaplikasikan di Wuling Almaz RS dan New Cortez.

IoV merupakan teknologi yang menghubungkan pengguna dengan kendaraannya baik untuk memantau maupun mengendalikan beragam fitur kendaraan melalui koneksi internet. Pengoperasian IoV sendiri dapat dilakukan melalui aplikasi MyWuling+ pada smartphone pengguna atau melalui head unit. Inovasi ini memudahkan pengguna dan memberikan kenyamanan baik saat mempersiapkan perjalanan, selama berkendara, maupun setelah berkendara.

Melalui MyWuling+, pengguna dapat mengakses beberapa fitur IoV seperti melihat kapasitas bahan bakar dan perkiraan jarak tempuh dengan bahan bakar yang tersisa, melacak posisi kendaraan melalui fitur vehicle positioning ketika lupa posisi kendaraan saat diparkir di lokasi umum.

Sebagai salah satu fitur keamanan, fitur geo fencing juga dapat digunakan sebagai pagar eletronik dengan radius tertentu yang akan memberikan peringatan apabila kendaraan bergerak keluar dari batas tersebut.

IoV juga memungkinkan telepon pintar pengguna sebagai vehicle remote control untuk mengendalikan beberapa fitur kendaraan dari jauh, seperti mengunci dan membuka kunci pintu mobil, memanaskan mesin, membuka dan menutup jendela, hingga menyalakan pendingin udara melalui aplikasi MyWuling+. IoV juga memungkinkan penggunaan smartphone sebagai Bluetooth key yang berfungsi menggantikan kunci mobil.

Fitur IoV lainnya dapat dioperasikan via head unit pada kendaraan seperti online navigation, online music, dan akses internet messaging app. Fasilitas ini memungkinkan pengguna untuk mengakses navigasi, memutar musik secara daring, hingga mengirim serta menerima pesan menggunakan koneksi internet. Uniknya, fitur-fitur daring tersebut juga dapat dioperasikan menggunakan perintah suara berbahasa Indonesia yaitu Wuling Indonesian Command (WIND), sehingga pengalaman berkendara menjadi aman dan nyaman tanpa mengganggu konsentrasi saat mengemudi.

Kelebihan sistem IoV Wuling lainnya ialah wireless mirrorlink yang dapat digunakan untuk menampilkan layar antarmuka smartphone pada head unit kendaraan tanpa sambungan kabel USB yang mempermudah mengakses aplikasi-aplikasi smartphone dari layar head unit.

Inovasi IoV sendiri pertama kali hadir dalam lini produk Wuling pada flagship SUV Almaz RS sebagai bagian dari Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE).

Kini, New Cortez menjadi produk kedua dari Wuling yang dilengkapi inovasi canggih ini. Kedua model produk pintar tersebut turut hadir melengkapi lini produk Wuling di booth D9, Hall D, JIExpo Kemayoran selama IIMS Hybrid 2022 hingga 10 April 2022. Pengunjung juga dapat merasakan pengalaman berkendara dengan inovasi IoV yang tersedia di New Cortez, Innovating Comfort Zone, dan Almaz RS, Intelligent Digital Car, di area test drive. (S-4)